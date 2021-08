La dura crítica de Viviana Canosa a Alberto Fernández

La periodista Viviana Canosa volvió a apuntar contra el Gobierno por la polémica recientemente desatada con las visitas a la Quinta de Olivos en plena pandemia y también por los gastos de campaña para las elecciones. “Estamos gobernados por imbéciles, nos merecemos un país mejor”, arremetió la conductora.

“Que hagan la campaña que quieran, mientras no me la saquen de mi bolsillo... Yo no quiero pagarle campañas a ningún político, no quiero que nos choreen más. Que tengan ideas, que nos convenzan”, expresó Canosa, indignada, al inicio de su programa por A24.

“Escuchar al Presidente da vergüenza, defiende lo indefendible: las machirulas, los misóginos, los imbéciles. Vos tenés que pensar qué hacés con un imbécil para que el imbécil no se enoje, ¿me entendés? No me importa nada que un imbécil se enoje”, continuó con su descargo la conductora.

‘Cuidado con los imbéciles, que son un montón’. ¡No me importa! Acá no hay género, sos inteligente o no lo sos. Estamos pensando en la imbecilidad de los demás. Si el otro es un imbécil, vamos contra el imbécil”, sentenció Canosa.

Y al respecto concluyó: “Porque prefiero un hijo de puta que un imbécil, porque estamos gobernados por hijos de puta, por imbéciles... dejémonos de joder, nos merecemos un país mejor”.

LA NACION

