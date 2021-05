La dura crítica del excanciller Jorge Faurie a Juan Grabois, tras ser deportado de Colombia

El excanciller Jorge Faurie criticó fuertemente a Juan Grabois tras ser deportado de Colombia y fue categórico respecto a los viajes que realiza el dirigente social. Además, se refirió al sorpresivo retiro de apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro en La Haya de la Argentina.

En diálogo con la señal de noticias TN, el exfuncionario de Mauricio Macri dijo este miércoles que “costaba entender” cómo se manejaba Grabois. “Una de las características que tiene que tener quien de algún modo quiere ejercer una labor ponderada de la defensa de los Derechos Humanos es que tiene que ir por todos los lugares”, expresó.

Y disparó: ”Este hombre va a Bolivia, a Colombia, pero no a Venezuela ni a Nicaragua”. Sin embargo, sumó: “La verdad es que esto no es lo importante, sino que los argentinos tengamos conciencia de que en Venezuela se están violando los derechos humanos y que no podemos hacer nuestra mirada para un lado, tenemos que estar comprometidos”.

Sobre la abrupta salida del gobierno argentino a la denuncia contra el presidente venezolano, Faurie sostuvo que la decisión “es muy mala” tanto para la población de ambos países como para la mirada del mundo. “La Argentina se puso del lado equivocado con respecto a la defensa de los Derechos Humanos”, calificó.

“Ellos [los venezolanos] nos acogieron en aquel momento duro de la dictadura militar y éste es momento de responderles. Es muy mala la decisión tomada y nos afecta a todos, así como también a la opinión que el mundo puede tener de la Argentina”, agregó.

Por otro lado, el excanciller analizó la posibilidad de que Maduro termine su mandato. “Dentro del Grupo de Lima intentamos juntar a países de nuestra región, que hemos tenido problemas similares a los que vive hoy Venezuela, para tratar de hacerles entender a las autoridades venezolanas la conveniencia de ir a un proceso democrático, transparente. Se ha intentado de diversas formas pero no hay interés en Maduro de este diálogo, sino de conservar el poder”, dijo.

Y concluyó: “Hay actores dentro de la política internacional que tienen intereses estratégicos y mueven sus piezas en función de asuntos puntuales. Nosotros estamos entre los países de la región que nos sentimos profundamente afectados”.

