La dura mirada de Pablo Moyano sobre la convocatoria de Milei al Consejo de Mayo

Este sábado, durante el acto central por el 25 de mayo en la capital de Córdoba, Javier Milei anunció la convocatoria a lo que denominó Consejo de Mayo, integrado por representantes de distintos sectores. “Es un manotazo de ahogado, una chantada más, ridícula, que hace el Presidente”, lo criticó con dureza el gremialista Pablo Moyano. “Un pacto de hace seis meses que era a todo o nada, donde se la pasó extorsionando, apretando, insultando a los gobernadores y senadores, y ahora haciéndose el buenito hace un llamado para llevar adelante la reforma”, prosiguió el líder de Camioneros en su rechazo.

Moyano aseguró que no asistirá a ese llamado, “aunque luego la Confederación General del Trabajo (CGT) institucionalmente decidirá los pasos a seguir”. “Es un manotazo de ahogado porque [Milei] no pudo llevar adelante la reforma que quiere llevar adelante el Fondo Monetario Internacional”, apuntó el sindicalista y opinó, en radio AM 750, que con este Consejo “va a fracasar nuevamente”.

Milei detalló que “el Consejo de Mayo estará integrado por un representante del Gobierno Nacional, uno de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, otro de la de Senadores, uno de las organizaciones sindicales y uno del empresariado argentino”. “Tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de Mayo”, indicó el Presidente, luego de que se frustrara la idea inicial de firmar el Pacto de Mayo en Córdoba prevista para el 25 de este mes.

Santiago Oróz

“¿Quién es para decir un diputado, un senador? El movimiento obrero es amplio. Hay muchas vertientes. Creo que la gran mayoría no va a participar de este nuevo circo que está implementando el Gobierno. No tiene sentido. Es una forma de querer venderle a la población que hay un gobierno que dialoga con la oposición, cosa que sabemos que es mentira”, apuntó Moyano, que volvió a advertir que habrá movilización cuando se trate la Ley Bases en el Congreso.

El líder de los Camioneros dijo que algunos integrantes de la CGT se acercaron al Parlamento a dialogar con legisladores de ciertos bloques provinciales para que no voten esta ley. “No avanza porque toca muchos intereses de lo que defendemos nosotros. Ojalá se pueda frenar”, agregó.

Moyano criticó a Milei y dijo que cada vez que va al exterior protagoniza “papelones internacionales que nos aíslan del mundo, de las inversiones, y luego vuelve a su país y no puede sacar una ley”. “Creo que es el hazmerreír del mundo”, sumó el sindicalista.

