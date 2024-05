Bullrich le respondió a la Iglesia por los alimentos: “Capital Humano no se guarda nada, evita que otros roben”

Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció respuesta este domingo por la noche a los dichos del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, quien reclamó al Ministerio de Capital Humano -en su mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad- entregar “rápidamente” las 5000 toneladas de alimento que mantiene acopiado en depósitos. Durante su paso por La Cornisa (LN+), Bullrich discrepó con el referente eclesiástico.

“El Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable. Yo tuve el gusto de charlar con Ojea. Es cuestión de mostrarle la realidad, mostrarle la realidad de lo que está pasando”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad en diálogo con Luis Majul.

Fuera de esta discusión, y a modo de balance sobre sus primeros seis meses como ministra de Javier Milei, destacó: “Controlamos la calle. “Nosotros estamos convencidos de que las fuerzas de seguridad están haciendo las cosas con mucha profesionalidad. Se terminó la extorsión, el intento de tomar todos los días calles Hay una complacencia social enorme. La gente no puede creer que haya vivido tanto tiempo en este caos. La sociedad creía que no se iba a poder hacer nunca”.

Luego, habló sobre la situación en particular del jefe de Gabinete Nicolás Posse y general del Gabinete si no se aprueba la Ley de Bases en el Senado -Milei había dicho en una entrevista que brindó a LN+ que, de no obtener el proyecto de ley apoyo mayoritario en la Cámara baja, “todo el gabinete” quedaría bajo análisis-.

“La verdad que, yo creo que está bien. Si el presidente considera que después de la ley bases tiene que revisar todos los ministerios, están en su derecho en hacerlo”, dijo. “Mientras, tenemos que seguir trabajando con convicción, avanzar y no distraernos en estos temas”, completó.

Noticia en desarrollo

LA NACION