Máximo Kirchner, sobre Milei y los roces con España: “Entiendo que esté molesto con Sánchez”

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner se refirió este lunes a las tensiones diplomáticas entre la Argentina y España, y dijo que “muchas veces puede haber roces entre jefes de Estado”. Si bien destacó que Javier Milei tiene entredichos habituales con sus pares -enumeró cruces con el colombiano Petro, el brasileño Lula da Silva y el mexicano López Obrador-, el parlamentario marcó: “No deja de ser el presidente de mi país, aunque no coincida en nada o en casi nada; que el ministro de Transporte de España diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones”. Y subrayó: “Entiendo que esté molesto con Pedro Sánchez”.

En una entrevista con el diario español El País, Kirchner se refirió al conflicto entre ambos mandatarios, que comenzó semanas atrás, cuando el ministro de Transporte local, Óscar Puente, sugirió que el Presidente “consumía sustancias” durante un acto político. Tras ello, en medio de un acto de la fuerza ultraderechista Vox en una visita a Madrid, Milei tildó de “corrupta” de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. En una escalada de la tensión diplomática, el gobierno español anunció que retirarían a la embajadora en Buenos Aires hasta que se presentaran las disculpas correspondientes.

Por otro lado, el hijo del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner también dijo sentir “responsabilidad política” por el escándalo de Martín Insaurralde, pero aclaró que su “mayor peso” es el expresidente Alberto Fernández . “Nosotros le propusimos una cosa a la sociedad y los hechos y resultados son los que son. Cada uno se hace cargo de esos actos individuales”, consideró. Además, se refirió al procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual. “Él (Fernando Espinoza) dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa. El feminismo vino a corregir y cambiar muchas prácticas y nosotros le prestamos mucha atención”, dijo, y agregó: “En nuestra organización, compañeros han pasado por protocolos por el trato no debido a compañeras. Es una conversación profunda”.

En el Club Podesta del partido de Lanus, Maximo Kirchner presidente del partido Justicialista, hace su discurso en el "Encuentro con la militancia". Rodrigo Nespolo

En esta misma línea, aseguró que el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner -ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó al rostro con un arma y gatilló sin que saliera el proyectil- se trató de un hecho “incentivado por el discurso mediático dominante”. “No hay dos personas que se levantan y dicen ‘se la vamos a dar a tal’. Si yo me subo a una tarima y empiezo a decir que hay que suprimir a tal y lo repito y lo repito ¿no crees que una persona puede dar un paso más?”, analizó, e indicó: “Primero le llueven piedras a su despacho de vicepresidenta y casi le pegan. Luego incentivan a ir a su casa (donde se produjo el intento de asesinato). Es muy raro todo lo que sucedió”.

Mientras que elogió la capacidad de liderazgo de su madre y opinó que el problema que tienen contra ella se debe a que “es mujer”, también se refirió a su situación judicial. “En cinco años la condenaron. [Mauricio] Macri hace 20 años que tiene la causa del Correo. ¿Hablan de impunidad?”, cuestionó, y siguió: “Lo que hicieron con Cristina no está bien. Hubiera sido mucho mejor que fuera juzgada por personas que no jugaban al fútbol en la quinta de Macri . La Argentina no hubiese vivido los años que vivió si ella no se hubiese parado de esa manera. Incluso con la muerte de Néstor, que no es un elemento menor, o atravesar la enfermedad de su hija”.

De esta forma, y por primera vez, el presidente del Partido Justicialista (PJ) habló sobre la salud de su hermana, que, gracias a un parte de salud publicado por la propia Cristina se sabe que padece de estrés postraumático que le provocó otro tipo de afecciones. “A mí me costó mucho entender la enfermedad, tal vez por mi exceso de racionalidad”, reflexionó, y sumó: “Aún hoy hago un esfuerzo por comprenderla. La presión y odio que descargaron sobre ella fue un elemento de extorsión. Eso no se hace, no se le hace a nadie. Me hubiese gustado ayudarla más”.

“La muerte de mi viejo la rompe”, dijo, antes de contar cómo su madre instó a ambos a permanecer “firmes” durante el velorio del expresidente Kirchner para “transmitir esa firmeza”. “Enseguida querían instalar que ella no se podía reelegir, como sucedió. Hace un tiempo me encontré un 27 de octubre, pero muchos años más tarde, haciendo el duelo en el aniversario de su muerte. Te das cuenta y te cae todo”, afirmó.

Su relación con Kicillof

En otro momento de la conversación, el jefe de La Cámpora se refirió a su vínculo con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien atraviesa cierta tensión. “No se entienden las novelas y culebrones que se arman detrás. Axel dio una pelea con los fondos buitres muy importante. En las cosas que importan a los argentinos y argentinas las coincidencias están a la vista”, ratificó.

Y continuó: “Hay diferencias lógicas. Pero no es una interna como la de la década de 1980. La conductora es la misma y es Cristina. Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias, que no son dramáticas. Él puede tener una mirada y yo puedo tener otra”.

“Hicimos el Frente de Todos. Tenemos que buscar mayor amplitud y con la gente. Y cómo va a funcionar. Está bien explorar afuera del peronismo, todos lo hacemos. Algunos lo hacen superficialmente, otros lo hacemos habitualmente”, expresó, sobre la intención del gobernador bonaerense de tener un frente más amplio. Y, con respecto a su ausencia en plenario que cerró Kicillof en Florencio Varela días atrás, justificó: “Hacía un tiempo que no hablaba con el gobernador. Hablan mis compañeros con él. Hay momentos en que hablas menos o más, no es dramático. Son momentos políticos que se atraviesan y nada más. El gobernador tiene un desafío enorme por delante y lo tenemos que ayudar todos”.

Finalmente, ratificó su apoyo a una potencial candidatura a la presidencia de Kicillof para las elecciones de 2027, pero no descartó otras opciones: “ Es un más que posible candidato a presidente como puede ser Wado [Eduardo de Pedro], hay que ver qué define [Sergio] Massa y quién surge también ”.

