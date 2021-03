La dura respuesta de Beatriz Sarlo a la carta de Soledad Quereihlac

Minutos después de que la esposa del gobernado Axel Kicillof, Soledad Quereihlac, publicara una misiva en su defensa tras la denuncia de Beatriz Sarlo -quien la apuntó como la responsable de haberle ofrecido una vacuna contra el coronavirus-, la escritora y ensayista habló con LN+ para responder a la carta. “Podría ser mejor si hubiera aprovechado sus cursos en la facultad de Filosofía y Letras”, apuntó.

Sarlo, en diálogo con Eduardo Feinmann, reiteró que esta mañana -cuando se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus- “simplemente dijo que le habían ofrecido la vacuna”. “Lleve las pruebas, que son los mails; eso es todo”, deslizó, e indicó: “No me interrogaron más, fueron muy medidos en lo que me preguntaron”.

La ensayista, que se enteró de la misiva de Quereihlac en vivo, dijo que su frase “por debajo de la mesa”, expresión que utilizó para categorizar el modo en el que se le ofreció la inoculación “fue demasiado vulgar”. “Quizás hubiera tenido que explicar mejor: lo que quise decir es que no sabía quién era el funcionario que estaba armando el operativo, ni cuántas personas notables eran los favorecidos”, dijo, y remarcó: “Hubiera tenido que decir eso”.

Puntualmente, sobre las dichos de Quereihlac, quien se protegió a si misma y al editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, quien ofició de intermediario, Sarlo lanzó: “Que se peleen entre ellos”.

“Soy igualitarista por principio, no porque crea que pueda impartirse de la noche a la mañana, pero me parece que los intelectuales debemos comprometernos cuando ese igualitarismo se lastima, es por eso que decidí no vacunarme”, sostuvo Sarlo, y enfatizó: “No me da el cuero para hacer eso”.

