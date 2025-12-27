Vacunación. Otra provincia se suma a imponer severas sanciones a padres que no cumplan con el calendario obligatorio

CÓRDOBA.- El gobierno de Córdoba avanzará con sanciones para quienes no cumplan con el calendario obligatorio de vacunación infantil. La decisión es reformar un artículo del Código de Convivencia con penalizaciones para padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no acrediten el cumplimiento de las dosis obligatorias. Las sanciones contempladas incluyen una multa y hasta cinco días de arresto o su equivalente en tareas comunitarias. La determinación se da en un contexto de caída de vacunación en todo el país.

El ministro de Salud provincial, Ricardo Pickesteiner, explicó a LA NACION que no solo habrá un fortalecimiento de las sanciones -que se dispararán ante el alerta de cualquier sector del sistema de salud, sea público o privado sobre incumplimientos del calendario- sino que “saldrán masivamente los equipos de vacunación a clubes, escuelas, eventos masivos. Ya lo hacemos con las residencias de mayores y en algunos festivales, pero el objetivo es expandir esta tarea”.

Precisó que en Córdoba, hasta los 18 meses, el promedio de cumplimiento del calendario llega a 74% y la meta es alcanzar 85%: “Ese es un muy buen número, que permite que no regresen enfermedades erradicadas como la varicela, la tos convulsa o el sarampión”. En el país, desde hace unos meses, se registra un brote de varios de estos males, que los especialistas vinculan directamente con la disminución en las tasas de vacunación, un fenómeno caratulado como multifactorial.

Pickesteiner planteó que los mayores inconvenientes se producen a partir del año de vida, ya que en los controles perinatales (de los recién nacidos) los médicos completan el cronograma, “pero después del año muchos padres dejan de llevarlos”. La provincia, además, ampliará la cobertura de la vacuna antigripal y comprará dosis para inmunizar a 100.000 niños de entre 2 y 5 años, ampliando el rango etario actual, como parte de la estrategia sanitaria de cara a 2026.

Hace un mes, la Sociedad Argentina de Pediatría, tomando lecturas de datos provenientes de informes oficiales, reveló que en 2024 ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó la meta programática del 95% necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. Reveló incluso que varias dosis estratégicas están por debajo del 50%. Por ejemplo, la vacuna triple viral -clave en la erradicación del sarampión, la rubéola y las paperas, que se aplica a los cinco años- cayó 44 puntos porcentuales en su cobertura. Entre 2015 y 2019 alcanzaba el 90% y el año pasado ese número fue de 46%.

La decisión cordobesa toma como base la experiencia de Mendoza, que hace unos tres meses tipificó el incumplimiento con el calendario obligatorio como una contravención y denuncia judicialmente a los padres que no respetan el cronograma. Hace unos días, la provincia realizó las primeras presentaciones ante la Justicia Civil y casi de inmediato, 70 familias se acercaron a los vacunatorios.

Pickesteiner admitió que después de la pandemia del Covid-19 “se inició un movimiento de rechazo” a las vacunas que alcanzó a las que integran el calendario obligatorio. Enfatizó que “no hay razones científicas” para esas posiciones. “Las vacunas salvan vidas y mejoran la calidad de vida. No vacunarse implica un riesgo individual y colectivo, porque se expone al otro, los sanitariamente vulnerables, a los mayores”.

“Necesidad de actuar”

El ministro -como ya lo hizo la comunidad médica argentina- criticó duramente acciones como la de la diputada de Pro por Chaco, Marilú Quiroz, quien encabezó un encuentro en el Congreso bajo el lema “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, que incluyó charlas como “Vacunas de calendario y autismo”, a cargo del médico Oscar Botta -integrante de la organización internacional Médicos por la Verdad-, y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”, presentada por la doctora Viviana Lens. “Un papelón, un circo sin sentido”, señaló el funcionario.

En lo que va del año hay siete niños muertos por tos convulsa Shutterstock

A través de las redes sociales, en conjunto con las provinciales, Salud de la Nación respaldó el Calendario Nacional de Vacunación: “Las vacunas del calendario son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”.

El infectólogo Hugo Pizzi -designado hace unos días miembro honorario de la Academia de Medicina del Estado de Río de Janeiro en reconocimiento a su trayectoria científica- dijo a este diario que “algo hay que hacer para no perder el efecto rebaño".

“Aplaudí de pie la decisión de Mendoza, y es muy buena la de Córdoba. En lo que va del año hay siete niños muertos por tos convulsa, la segunda dosis de esa vacuna tiene una adhesión de alrededor del 42%. Claro que las campañas son bienvenidas”, argumentó

Pizzi condenó “la indiferencia, las actitudes de abandono de quienes no llevan a sus hijos a vacunar. No hay peor decisión que esa, por lo que hay que hacer todo lo posible para combatir esas conductas”.