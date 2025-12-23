Menos voces y más centralidad: el Gobierno avanza con un nuevo esquema para tomar decisiones sobre vacunación

Durante más de veinte años, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) funcionó como el principal ámbito de consulta científica del Estado en materia de vacunas. Esa arquitectura acaba de cambiar. Una resolución publicada en el Boletín Oficial reordena su funcionamiento, redefine su integración y acota formalmente su margen de intervención en las políticas de inmunización.

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo reglamento de funcionamiento para la Conain, una medida que redefine su estructura, su integración y, sobre todo, el alcance de su rol dentro del esquema sanitario nacional. La resolución marca un punto de inflexión respecto del modelo que la comisión mantenía desde su creación, a comienzos de los años 2000.

El nuevo reglamento ratifica que la Conain tendrá un rol estrictamente consultivo y no vinculante Rocío Ruz - Europa Press - Rocío Ruz - Europa Press

Desde la cartera sanitaria explicaron que el objetivo central es ordenar el proceso de asesoramiento científico y recuperar la rectoría del Estado en la toma de decisiones sobre políticas de vacunación. En esa línea, señalaron que el ministerio busca equilibrar los intereses que confluyen en la comisión y fortalecer el vínculo con el ámbito académico, sin diluir la responsabilidad final que le corresponde como autoridad sanitaria nacional.

El nuevo marco normativo reafirma que la Conain continuará siendo un organismo consultivo y no vinculante, pero deja explícito que no tendrá funciones decisorias, ejecutivas ni regulatorias. La responsabilidad técnica y política en materia de inmunizaciones quedará concentrada exclusivamente en el Ministerio de Salud, que será quien defina las estrategias, el calendario y las prioridades frente a cada escenario epidemiológico.

Reacciones internas y reparos

La publicación de la resolución generó sorpresa dentro de la propia comisión. Un miembro de relevancia nacional en el campo de las inmunizaciones, que pidió reserva de identidad, relató a LA NACION que no hubo instancias previas de consulta ni comunicación informal antes de que el nuevo reglamento se hiciera público.

“Nos enteramos por el Boletín Oficial, sin ningún aviso previo”, señaló. Según su primera lectura del anexo, la nueva estructura implica una reducción significativa en el número de integrantes y en la representatividad federal, ya que desaparece la participación sistemática de las provincias que históricamente formaban parte del esquema a través de los programas ampliados de inmunizaciones.

La presidencia de la comisión quedará a cargo de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

La misma fuente advirtió sobre un cambio en el grado de independencia de la comisión. “La Conain siempre tuvo como misión asesorar desde un lugar autónomo. Al quedar la presidencia en manos del titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei), se vuelve más dependiente de la estructura ministerial y pierde margen de independencia”, evaluó. Más allá de las diferencias técnicas, remarcó el malestar por la forma: una decisión de alto impacto institucional comunicada sin instancias de diálogo previo.

Cómo será la nueva Conain

Desde el punto de vista formal, la comisión funcionará como grupo consultivo dentro de la Dicei, que también ejercerá la presidencia. En caso de ausencia, la conducción quedará a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles.

El nuevo reglamento crea un Núcleo Científico Central, integrado por cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, responsables del análisis de la evidencia y de la elaboración de recomendaciones técnicas. Estos expertos surgirán de ternas propuestas por las facultades de Medicina de las universidades del país, mientras que la selección final quedará en manos de la Dicei, que evaluará la pertinencia técnica y el contexto sanitario.

El esquema reduce el número de integrantes y centraliza la selección de expertos con aval académico Archivo

De esta manera, dejará de funcionar la conformación anterior, que contaba con un núcleo central más amplio y diverso, con 22 integrantes. Bajo el esquema previo, estos eran designados por el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y la comisión incluía figuras de reconocida trayectoria en salud pública, epidemiología, infectología y bioética.

El nuevo diseño también habilita a la Dicei a convocar, de manera temporal, a expertos, investigadores u organismos técnicos nacionales e internacionales cuando la complejidad del tema lo requiera. Los cargos serán ad honorem, con mandatos de dos años y posibilidad de una única reelección.

Qué funciones tendrá a partir de ahora

Uno de los cambios más relevantes está en el punto de partida del trabajo técnico. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la Conain no podrá definir de manera autónoma los temas a tratar: las tareas de asesoramiento se activarán exclusivamente a pedido de la Dicei.

A partir de esos requerimientos, la comisión deberá emitir recomendaciones científicas sobre la incorporación, modificación o retiro de vacunas del calendario nacional, así como sobre cuestiones técnicas vinculadas a esquemas de inmunización, dosis, intervalos, contraindicaciones, conservación, almacenamiento y vigilancia de eventos adversos.

También tendrá a su cargo el análisis e interpretación de información epidemiológica ante brotes o situaciones sanitarias específicas, y la evaluación de evidencias emergentes sobre nuevas vacunas, plataformas tecnológicas o estrategias que puedan incidir en las decisiones nacionales. Como cierre de su actividad anual, deberá presentar una memoria técnica a las máximas autoridades del Ministerio de Salud.

Con este rediseño, el Gobierno apunta a consolidar un esquema de decisiones más centralizado, con reglas explícitas, respaldo científico acotado a la consulta técnica y una línea clara de responsabilidad institucional en un terreno especialmente sensible para la confianza pública.