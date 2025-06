La ecléctica agenda de Milei en España: de Ayuso a Simeone, de Abascal a Varsavsky y González Urrutia

MADRID.- ¿Qué tienen en común el exfutbolista Diego “El Cholo” Simeone, la alcaldesa madrileña Isabel Díaz Ayuso y el empresario Martín Varsavsky? Por distintos motivos, los tres estuvieron reunidos hoy con Javier Milei, un mandatario que todavía sorprende con su agenda internacional. Lejos de los formalismos, el libertario volvió a aterrizar en España con un visita no oficial, lejos del presidente Pedro Sánchez, pero también de la realeza y de los grandes empresarios locales. En cambio, priorizó a amigos y otras personas afines ideológicamente.

No habían pasado más de cinco minutos de que Milei había entrado al hotel Hyatt Regency Hesperia cuando Santiago Abascal, el líder de Vox, apareció por allí, caminando a paso tranquilo por el Paseo de la Castellana. La reunión con Abascal no estaba en agenda, pero tampoco sorprendió: el Presidente repite que el líder del partido de la ultraderecha española es su amigo, la persona que lo apoyó cuando llegó a la Casa Rosada era apenas un sueño. Era apenas un anticipo de lo que serían las próximas 24 horas para el Presidente en Madrid.

Milei junto al diputado español Santiago Abascal, en Madrid

Horas más tarde, el libertario recibió en el hotel a Varsavsky, emprendedor argentino de larga trayectoria, simpatizante de La Libertad Avanza. “Anoche estuvimos reunidos con Milei y hablamos sobre un tema clave y apasionante para la Argentina y de posible aplicación en otros países: el ajuste expansivo. Fue una lección con el maestro”, escribió el empresario en su cuenta de la red social X. Varsavsky, con llegada a Elon Musk, ya había acompañado a Milei el año pasado en una gira presidencial por Estados Unidos. El Gobierno no informó públicamente del encuentro.

La única reunión comunicada por Presidencia se desarrolló al mediodía, cuando Milei recibió también en el hotel a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, que asistió al encuentro junto a un integrante de su equipo que había estado asilado en la Embajada Argentina en Caracas. Fue una reunión bilateral convencional de una hora en la que se trataron temas de interés regional.

El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el exfutbolista y entrenador argentino Diego Simeone. pic.twitter.com/4CkMjNhfoU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 8, 2025

Antes de partir rumbo al Madrid Economic Forum, el evento por el que viajó a España, Milei sorprendió con dos encuentros que no habían sido comunicados por el equipo de Presidencia. Primero, recibió a Diego Pablo Simeone, exjugador de la Selección y entrenador del Atlético de Madrid. “¡Yo jugué contra vos!”, le dijo Milei después de darle un abrazo, en referencia a su pasado como arquero. “Sí, me acuerdo”, le respondió “El Cholo”. La Presidencia argentina musicalizó el video que subió a las redes sociales con la histórica canción de Fútbol de Primera.

La última reunión de una tarde histriónica fue con Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y férrea opositora del presidente español Sánchez. No trascendieron detalles del encuentro desde sus equipos, sólo una foto de ambos sonrientes que publicó el Gobierno. Después de una larga jornada en el hotel, Milei salió a la calurosa tarde madrileña para cerrar el Madrid Economic Forum. Aunque no lo mencionó directamente, allí cargó contra Sánchez. Volverá a España el viernes próximo para recibir un premio, pero el presidente y el rey español, por ahora, no están en agenda.