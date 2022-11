La eliminación de las PASO genera resistencias y divide a las tribus del oficialismo bonaerense

escuchar

La iniciativa de eliminar las PASO, que el kirchnerismo impulsa con respaldo de Sergio Massa, y que el presidente Alberto Fernández resiste, no consigue alinear a todas las tribus del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral de mayor peso y clave para el oficialismo, que basa su poder en el conurbano. La Cámpora ya puso sobre la mesa su intención de dar de baja las primarias, mientras que los movimientos sociales oficialistas están en contra y buscan lugar para sus candidatos.

Pero entre intendentes del PJ, legisladores y representantes del massismo, las definiciones son menos tajantes. Sin unanimidad, en esos sectores fluctúan entre las apetencias electorales, la desconfianza con La Cámpora y la falta de votos en la Legislatura para avanzar con un cambio en el sistema de votación.

En el kirchnerismo, referentes de La Cámpora como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, o el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, ya enarbolaron el planteo de eliminar las PASO. De Pedro lo expresó como un deseo de los gobernadores e intendentes, que estarían buscando hacerle llegar al Presidente para convencerlo. Larroque lo justificó con la sentencia de que las PASO “perdieron su sentido original”.

En la provincia de Buenos Aires, los intendentes no muestran intención de acelerar para eliminar las PASO, aunque muchos verían con agrado descartarlas para evitar la competencia interna. Están también los que sostienen que les resulta indiferente que el cambio se concrete, o no. Y los que admiten una desconfianza con La Cámpora y advierten que la agrupación de Máximo Kirchner aspirará a poblar las listas con candidatos propios, si las PASO se dejan de lado.

Máximo Kirchner La Cámpora

“Todo el que es intendente no quiere las PASO y los que no lo son, las quieren”, define un jefe comunal del conurbano que, no obstante, dice que no le parece bien “cambiar antes de las elecciones”. E introduce la precaución ante La Cámpora: “El plan de Máximo es sacar las primarias y poblar las listas de camporistas. El temor es fundado” .

Otro jefe comunal refuerza la postura precavida ante el camporismo. “Si me dan la lista a mí, sin permitir otra lista, estoy de acuerdo [con sacar las PASO]. Todos están con esa duda, hay una desconfianza con La Cámpora”, asevera el intendente consultado, también del Gran Buenos Aires. “No tengo problemas en que haya PASO y tampoco si la decisión de la mayoría es que no haya” , asegura un intendente de la primera sección electoral.

En la Legislatura

Por el lado de los legisladores tampoco se vislumbra el escenario para que las PASO queden desactivadas en 2023. “Acá no sale, no podemos juntar quórum” , se sincera un diputado provincial del Frente de Todos que está a favor de sacarlas de juego. “Sin tener una herramienta interna [para definir candidaturas sin PASO], aplicar el ‘dedo’ jugaría más en contra que si tuviéramos PASO”, avisa un senador bonaerense al que le resulta “indiferente” la posible eliminación. En la Cámara de Senadores, oficialismo y oposición empatan en 23 bancas, por lo que una modificación oficialista necesitaría apoyo de Juntos por el Cambio.

El gobernador Axel Kicillof no se pronunció a favor ni en contra, aunque la semana pasada dijo en declaraciones al canal América 24: “Me lo expresan muchos intendentes [la intención de suspender las PASO]. Hay defensores y detractores, hay que dar la discusión. Si pasa a nivel nacional, en la provincia tenemos que hacer varias modificaciones”. En su entorno, remarcan que no hay acuerdos por el tema y que la decisión debe ser consensuada.

En el massismo bonaerense hay voces a favor de derogar las PASO por motivos de costos, y por tener un desempeño “defectuoso, disfuncional y anacrónico”, como señaló en el diario El Día, de La Plata, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y cuñado de Massa. Pero en el Frente Renovador no faltan dirigentes que las defienden, como Nicolás Russo, precandidato a intendente de Lanús.

Los movimientos sociales que conforman el Frente de Todos empujan candidaturas propias en varios distritos y están abiertamente a favor de las PASO. Es el caso del Movimiento Evita, que ya tiene candidatos como Patricia “Colo” Cubría, en La Matanza. “Seguimos apostando a las PASO”, dicen en la agrupación que lidera Emilio Pérsico, en la que trabajan en el armado de un partido propio, por si las internas abiertas se eliminan y no pueden competir dentro del Frente de Todos.

Somos Barrios de Pie, otro de los movimientos sociales enrolados en el oficialismo, impulsa candidaturas como las de Daniel Menéndez (líder de la agrupación y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social) y Natalia Souto (diputada nacional), a quienes postula como intendentes de Tres de Febrero y Vicente López. “Estamos en contra de que levanten las PASO”, dijo Menéndez a LA NACION. Souto ya adelantó que votaría en contra, si el tema llegara al recinto de la Cámara de Diputados.

Otro movimiento social que integra el oficialismo y que analiza competir en internas en algunos distritos es la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado Juan Carlos Alderete. En la CCC, están a favor de mantener las PASO: “Hay que hacer modificaciones en las PASO, sobre todo en el aspecto proscriptivo del piso de votos que hay que tener para participar de la votación general, pero no creemos que sea conveniente hacerlo a esta altura”.

Las posturas sobre las PASO en el oficialismo bonaerense

La Cámpora

La agrupación liderada por Máximo Kirchner está a favor de suspender las PASO. Andrés Larroque y Eduardo de Pedro lo expresaron, en distintos tonos.

Andrés Larroque junto a Hugo Yasky y Pablo Moyano Fabián Marelli

Los intendentes

No tienen una postura única, aunque a muchos les gustaría no tener competencia interna. Varios temen que La Cámpora les cope las listas, si no hay PASO.

El gobernador

Axel Kicillof no se pronunció abiertamente, aunque blanqueó que los intendentes le hicieron llegar el pedido de eliminar las primarias abiertas.

Axel Kicillof

Los legisladores

En los bloques oficialistas de la Legislatura provincial admiten que no tienen posibilidades de hacer avanzar una reforma, por la paridad en ambas cámaras con Juntos por el Cambio.

El massismo

Massa se mostró a favor de eliminar las PASO. En su espacio, están los que sostienen que deben dejarse de lado por motivos económicos, pero también aspirantes municipales que no reniegan de ellas.

Sergio Massa Eugenia Neme TELAM

Los movimientos sociales

El Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa están a favor de mantener las PASO. Planean competir dentro del Frente de Todos con candidatos propios.