Aníbal Fernández, sobre las PASO: “Dejen que el Presidente vaya a la reelección y no lo estorben”

escuchar

En medio de las internas que afronta el oficialismo y tras la reaparición pública de ayer de Cristina Kirchner, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió hoy al escenario electoral de 2023 y envió un contudente mensaje al interior del Frente de Todos. “Si quieren hacer las cosas como corresponde y no agotar candidatos en una PASO, dejen que el Presidente vaya a la reelección tranquilo”, sentenció el funcionario.

“No lo interrumpan, no lo estorben”, remarcó Fernández en diálogo con Radio AM 750, dirigiéndose a quienes, dentro del Frente de Todos, apuntan contra la posibilidad de celebrar unas PASO el año que viene.

La semana pasada, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, admitió que había un intento de persuadir al presidente Alberto Fernández para que no haya PASO el año próximo.

“La mayoría de los gobernadores y las gobernadoras, e intendentes e intendentas quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”, precisó días atrás el funcionario kirchnerista.

Sin embargo, el ministro de Seguridad ahondó hoy en la importancia que tienen las primarias. “Siempre entendí que no tiene que haber chance de que no haya PASO”, señaló. Y en relación a ello agregó: “Vinieron a resolver las internas, que estaban todas amañadas y se financiaban con guita que no se sabía de dónde salía”.

De todas formas, Fernández sostuvo que de no haber PASO el Frente de Todos debería acompañar la reelección del Presidente. “Que Alberto no es una figura convocante es una visión antojadiza”, opinó el ministro.

“El Presidente va a ser candidato, de eso no tengan dudas. Si hay otro que tiene intención de serlo se pondrá en la vereda de enfrente y competiremos. No habrá más remedio”, aclaró el funcionario quien reclamó que “se abra una mesa de debate” en el Frente de Todos.

“Las listas se presentan el 20 de junio de 2023 y estamos en 5 de noviembre. Estamos medio apuraditos para hacer una alquimia sobre el tema”, criticó el funcionario.

Por otro lado, el ministro de Seguridad consideró la reaparición pública de ayer de Cristina Kirchner durante el plenario sindical de la UOM, como “una insinuación política” de una eventual candidatura presidencial. Y tras ello concluyó: “No tengo claro que se vaya a presentar. ¿Quién le va a negar una candidatura? Es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos”.

LA NACION

Temas Aníbal Fernández