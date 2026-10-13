Tras el pedido de la Justicia a la FIFA, Chiqui Tapia viaja a Suiza en avión privado

Claudio “Chiqui” Tapia estará ausente del país hasta el 17 de octubre. La mini gira del presidente de la AFA arrancó esta mañana, casi al mismo tiempo que trascendían las medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese listado se destaca un pedido de información a la FIFA en Zurich (Suiza), su destino final.

El viaje de Tapia tuvo una escala en Asunción (Paraguay), donde funciona la sede de la Conmebol. Según pudo saber LA NACION de fuentes aeronáuticas, el presidente de la AFA voló en un Lear Jet 60, matrícula LV-JQQ, y aterrizó en suelo paraguayo a las 12.33.

Tapia viajó acompañado del presidente de Instituto de Córdoba, Juan Manuel Cavagliatto, y a Hernán Ruben Arboleya, un dirigente de Lanús que tiene estrechos vínculos con la barra de ese club y defiende abiertamente la gestión de Tapia.

Arboleya suele publicar fotos en sus redes sociales junto al presidente de la AFA. “Gracias @tapiachiqui por estar siempre y asistir a nuestra parcialidad para q no quede un granate fuera del estadio, la #RecopaSudamericana va para la argentina, al sur, a LANÚS, capó de América”, lanzó en febrero luego del triunfo del Granate frente al Flamengo.

Tapia tuvo que informar el viaje ante el juez Diego Amarante, que lo procesó por apropiación de tributos. En esa presentación dijo que estaría en Paraguay y Suiza, con fecha de regreso el 17 de este mes.

Tras la breve escala en Asunción, Tapia partirá rumbo a Zurich (Suiza), donde el jueves arrancará un consejo clave para el futuro de la FIFA. Tras la fuerte polémica y el rechazo generalizado −liderado por la UEFA y la Concacaf− al fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso formalmente una consulta externa e independiente para reestructurar la toma de decisiones y limitar los poderes de la presidencia.

Claudio Chiqui Tapia AFA

Tapia aterrizará en Suiza en un momento delicado de su gestión. Esta mañana, el fiscal Gerardo Pollicita firmó un dictamen con 15 medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito. Entre otras cosas, el fiscal le pidió al juez Ariel Lijo que libre un exhorto internacional a la FIFA para que explique tres giros a favor de Tapia: 49.585 dólares de diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. En total suman unos 189.578 dólares.

En el plano internacional, la investigación sobre las operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza. LA NACION reveló este domingo que una sociedad del financista Juan Martín Molinari recibió un requerimiento de documentación por unas transferencias desde TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni.

La investigación de los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, se centra en las operaciones de esa firma, que administró cerca de US$300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes de la AFA desde diciembre de 2021.

Tapia no utiliza sus redes sociales desde la despedida de Lionel Messi en el Monumental. Esa noche fue reprobado desde las tribunas y le tuvo que entregar una serie de regalos al capitán en un gimnasio. Las críticas a la organización del evento también recayeron sobre el presidente de la AFA.

Claudio Chiqui Tapia y Lionel Messi AFA

Tras su breve escala en Paraguay, Tapia abordará otro avión privado rumbo a Suiza. En el aeropuerto de Asunción esperaba esta tarde un Gulfstream V, matrícula LV-KAX, que suele trasladar al presidente de la AFA. En diciembre del año pasado, Tapia utilizó esa misma aeronave de lujo para acompañar a la Selección en el amistoso contra Angola.

Fuentes de la AFA confirmaron que en el avión también viajará el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Este lunes, el diario The Times publicó un artículo que da cuenta de un presunto sobresueldo de Infantino. La FIFA comunica los pagos salariales a sus autoridades en sus reportes anuales. El periódico sostuvo que hubo un pago no incluido en esos informes durante 2024.

Según una declaración financiera presentada ante el IRS, el fisco estadounidense, Infantino supuestamente recibió US$1,76 millones provenientes de FWC2026 US Inc., “que la FIFA no hizo públicos en su informe anual”.

The Times sostuvo que un vocero de la FIFA indicó que “la remuneración anual del presidente de la FIFA, así como otros beneficios contractuales, son decididos por la subcomisión de remuneraciones de la FIFA”, que contribuye a las cargas sociales y que esos beneficios “se declaran” ante las autoridades de Estados Unidos.