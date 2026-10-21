La explicación del Gobierno sobre por qué Milei usó una venda en el cuello durante su viaje a España

El presidente Javier Milei fue visto con una venda en su cuello durante su paso por Madrid, en su séptima visita a España, y despertó la curiosidad de los espectadores y los usuarios en redes sociales. Fue durante una conferencia de prensa con medios españoles que el mandatario apareció con un apósito de gran tamaño en el sector izquierdo de su cuello.

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se trató de un incidente doméstico. El Presidente salió de la bañadera y se golpeó, lo que le provocó una hematoma. El accidente ocurrió hace “unos días” y el mandatario se encuentra “bien”, según indicaron.

La secuencia ocurrió durante un diálogo con los medios locales que finalizó con un ataque de Milei a una periodista después del acto Nueva Economía Forum. Mientras Milei salía del establecimiento, las cámaras lo enfocaron y se notó la venda de gran tamaño y de color claro que se destacaba.

💢 La falta de respeto de Milei a una periodista de la SER tras hacerle una pregunta sobre PP y Vox en un acto:



"Es una visión de gente corta intelectualmente, vale para tu caso"https://t.co/sccUbIKpQf pic.twitter.com/f8tjtfZA9F — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2026

Lo que comenzó como un clima ameno escaló rápidamente cuando Julia Molina, de la Cadena Ser, le consultó al titular del Ejecutivo si su visita resultaba incómoda para el Partido Popular y a Vox. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le respondió Milei.

El viaje estuvo marcado por la ausencia de encuentros con dirigentes de peso de la derecha de España, con excepción de la reunión confirmada a última hora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Milei tuvo un incidente que le causó una hematoma en el cuello THOMAS COEX - AFP

Milei viajó sin agenda, no fue recibido por los dirigentes del Partido Popular ni de Vox, así como tampoco por el rey Felipe VI. Desde la Casa Real le recordaron al libertario que reunirse con la corona implicaba también verse con el presidente Pedro Sánchez.

Luego, los ataques continuaron contra un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, que le consultó respecto a los argentinos que no llegan a fin de mes. Milei contestó: “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso un slogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.