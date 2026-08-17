La fiscalía pugna para que Sofía Clerici siga imputada en la causa por lavado de dinero contra Insaurralde

La fiscalía pelea porque Sofía Clerici siga imputada en la causa en que se investiga a su acompañante de viaje, el exintendente Martín Insaurralde, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El fiscal federal de Lomas de Zamora Federico Mola prepara la apelación del sobreseimiento de Clerici dispuesto la semana pasada por el juez federal Luis Armella, en su última decisión antes de dejar la causa como suplente.

Mañana martes arranca en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora el nuevo magistrado titular que se hará cargo definitivamente del caso, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Será ante este magistrado que el fiscal Mola, que trabaja junto con el fiscal especializado en lavado de dinero Diego Velasco, presentará la apelación para que la Cámara Federal de La Plata revierta el sobreseimiento de Clérici.

El fiscal Sergio Mola Nicolás Suárez

Los argumentos de la defensa de Clerici, que fueron tomados en parte por el juez Armella, se basan en el peritaje contable realizado sobre los bienes de Insaurralde y de su exesposa Jesica Cirio.

De este estudio surge una afirmación en el punto 77 que señala que no hay ningún documento que acredite que Insaurralde le entregó los casi 600.000 dólares que se encontraron en poder de Clerici, ni hay evidencias de que le hubiera comprado bienes de lujo, como carteras y relojes.

La resolución de Armella aclara expresamente que el sobreseimiento “no importa tener por justificado el patrimonio de Sofía Clerici ni afirmar el origen lícito de los bienes cuyo origen permanece controvertido”. Solo dice que se limita a descartar la hipótesis de que el dinero que le fue secuestrado proviniera de Insaurralde o que ella hubiera intervenido en su conversión o disimulación.

La resolución se apoya en el peritaje contable oficial dispuesto por el juez. La modelo, que se presentó en el expediente como “acompañante de viajes”, fue el origen de esta causa, pues publicó una foto en Instagram cuando acompañó a Insaurralde a navegar frente a las costas de Marbella, por el Mediterráneo, en el yate El Bandido, en 2023.

Tras los allanamientos, se secuestraron en su vivienda de Nordelta 569.911 dólares en efectivo, monto que la querella intentó vincular a fondos de origen ilícito de Insaurralde.

El juez hizo lugar al pedido presentado por el defensor de Clerici, Nicolás Larralde, con fundamento en el peritaje contable que concluyó: “No hemos identificado ningún elemento documental que dé cuenta de una o varias entregas de dinero por parte de Martín Insaurralde a Sofía Clerici por suma alguna”, ni tampoco respecto de los elementos suntuarios secuestrados.

Los fiscales Mola y Velasco, a cargo de Procelac, pidieron expresamente que se rechazara el sobreseimiento. Su argumento fue que hay diligencias pendientes y aspectos patrimoniales sin explicación como para cerrar el caso.

La fiscalía entiende que no basta la afirmación del peritaje acerca de la falta de documentos para desligar a Clerici del caso, como supuesta partícipe en el lavado de dinero o el enriquecimiento que se investigan.

Para el fiscal, la ausencia de documentación que indique que Insaurralde entregó dinero a Clerici no determina cuál es el origen de los 569.911 dólares secuestrados en su casa. Tampoco de los regalos que recibió.

Jura de Juan Tomás Rodríguez Ponte como juez federal de Lomas de Zamora Prensa de la Corte

De acuerdo a lo que indicaron fuentes de la causa, esa afirmación tampoco descarta que el total o parte de ese dinero, lo destinado a carteras, vestidos y relojes, pueda haber sido entregado por Insaurralde. Es que el pago en efectivo era el medio con el que solía manejarse el exjefe de Gabinete bonaerense para adquirir pasajes y afrontar gastos en los lugares de alojamiento.

Además, la relación de Clerici con Insaurralde data de tiempo antes al viaje a Marbella en el yate Bandido y su navegación por el Mediterráneo de octubre de 2023. Esto se sabe por los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente, donde vivía el exjefe comunal de Lomas de Zamora.

Además, la composición del patrimonio de Clerici no encuentra correlato con los ingresos declarados. Aún hay inconsistencias, pues le falta justificar unos 173 millones de pesos.

Asimismo, no se sabe cómo obtuvo los 517 millones de pesos en monedas de diversos países encontradas en su casa, ni cómo compró la casa del barrio Los Lagos de Nordelta por 510.000 a través de la firma NOGOYÁ 3333 S.A., sociedad que Clerici presidía y que no registró actividad comercial entre 2019 y 2022 ni contaba con fondos suficientes para concretar la operación.

Tampoco se sabe cómo compró en agosto 2022 un Ford Mustang en 50.000 dólares, ni los antecedentes de un contrato de mutuo 25.000 dólares, respecto del cual no se identificó operación alguna de cambio a pesos ni el correspondiente depósito bancario.

Tampoco surge el origen del pago de 28.000 dólares de alquiler por el lote 236 del barrio Los Lagos de Nordelta, ni las carteras y relojes que le fueron incautados.

“Mientras estas inconsistencias permanezcan sin una justificación acabada y continúen pendientes medidas tendientes a dilucidarlas, la situación procesal de Clerici no puede resolverse”, entiende la fiscalía. Este argumento ya lo esbozó cuando se opuso por escrito a su sobreseimiento.

Clerici también había argumentado que la perseguían por mujer y “acompañante de viajes”, estigmatizándola por su actividad y sin tener en cuenta la perspectiva de género.

La fiscalía, lejos de avalar esta idea, comparte la necesidad de abordar el caso desde ese enfoque y de valorar la prueba sin estereotipos ni prejuicios.

Pero aclara que esa situación no es “una causal autónoma de sobreseimiento”, sino que hay que seguir investigándola porque hay consumos que no cierran ni están justificados, que esto se vincule con su género ni con su profesión.

Tras la presentación del fiscal, el nuevo juez seguramente concederá la apelación para que sea la Cámara Federal de La Plata la que revise la cuestión.

La Unidad de Información Financiera es querellante en la causa y prepara su propia apelación, al igual que la ONG Poder Ciudadano, que viene siguiendo el caso.

Mientras la fiscalía avanza con el estudio de nuevas medidas de prueba para insistir ante el flamante magistrado con la acusación contra Insaurralde, sus familiares, Clerici y eventualmente nuevos imputados en el caso por lavado de dinero.