La frase de Manzur sobre la interna oficialista que despertó risas en un foro internacional

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, expuso hoy ante la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en el marco de un seminario internacional sobre producción, trabajo y desarrollo. En un auditorio del centro porteño, el funcionario inició una frase sobre las internas que atraviesan a la coalición gobernante, que despertó inmediatamente risas entre los presentes. “A veces tenemos diferencias, pero bueno, es lo que tenemos” , dijo el gobernador tucumano en uso de licencia.

Cuando se apagó el murmullo, Manzur completó: “El norte hacia donde tenemos que ir está claro” . La escena tuvo lugar este miércoles en un foro que a lo largo de dos días reunió a distintos funcionarios del gobierno nacional, gobernadores, representantes del sector privado, del sindicalismo, del área académica y especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de ahondar sobre la necesidad del desarrollo de la Argentina y la región.

La presentación ocurrió al cabo de una jornada que para Manzur había comenzado a primera hora de la mañana, cuando presidió la reunión del Gabinete en medio de la feroz interna entre las distintas terminales que componen el Frente de Todos. La cumbre de ministros llegó después de seis meses de la última que se realizó y se espera que se repita cada 15 días. Además de las diferencias internas, el Gobierno aún no tiene presupuesto para 2022.

“Hay que crecer y desarrollarnos”, agregó Manzur en referencia a las necesidades del país y rescató: “El año pasado crecimos 10% por encima del PBI (Producto Bruto Interno)”. Tras lo que apuntó: “Tenemos una cifra de pobreza inaceptable y eso también es una responsabilidad de todos nosotros” .

Manzur también se refirió al principal problema económico que enfrenta la Argentina, como es la inflación, y aseguró que “va a llevar su tiempo” poder bajar los índices, tras lo que admitió: “Vamos a tener que generar certidumbre hacia un futuro cercano” . En el cierre del encuentro habló también sobre la necesidad de tener “condiciones claras” para una Argentina “soberana y profundamente federal, que nos incluya a todos”.

El encuentro estuvo motorizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a través de su Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, y el Consejo Económico y Social (CES), a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

“Tenemos que mover la bocha nosotros”

En el panel de esta tarde -previo al que integró Manzur- estuvo marcado por la exposición del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El jefe radical fue locuaz: “Hablamos mucho de federalismo, pero hacemos bastante poco y de eso ya nos dimos cuenta los gobernadores hace tiempo ”. Luego de eso, y aludiendo a la integración y regionalización con Salta y Catamarca en relación a la explotación del litio, aseguró: “ Nos dimos cuenta los gobernadores que tenemos que mover la bocha nosotros . Nos constituimos en región. Vamos a explotar, en el buen sentido, en términos de desarrollo”.

Morales también se refirió a algunas de las críticas que recibe por su rol más “dialoguista” con el Gobierno y apuntó: “Dialogo con todo el mundo. Me pegan cuando hablo de diálogo, pero estoy convencido de que el diálogo es el camino” . Luego de eso se refirió a la necesidad de que haya continuidad en las políticas de gubernamentales. Y preguntó: “¿Cuánto perdemos por no haber hecho el gasoducto Néstor Kirchner, aunque no me guste el nombre?”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales Gerardo Viercovich

“Están pasando muchas cosas en las provincias, necesitamos un gobierno que cumpla el sí. No lo digo solo por este. Es algo que es transversal a todo”, remarcó Morales y reforzó la idea de la necesidad del diálogo, de los procesos formativos y de dar un “gran debate sobre el modelo educativo” .

En el mismo panel que Morales, el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, sostuvo que “como país de ingreso medio, necesitamos generar un consenso amplio en una política exterior pragmática y coherente, que mira al mundo como oportunidad, empujando la frontera de posibilidades de la agenda de desarrollo del país y generando un crecimiento sostenible y sustentable”.

En su exposición, Straface también aseguró que desde la política exterior el gobierno nacional debe ser un catalizador de oportunidades para las provincias . En su intervención, el funcionario citó como ejemplo la demorada entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ofrece un mercado de 800 millones de personas y posibilidades de inversión en sectores claves para el desarrollo regional.

Consultado sobre el encuentro, Luis Scasso, director de la OEI Argentina, dijo que convocó “a representantes de organismos internacionales, del sector privado, empresarios, funcionarios públicos, gobernadores, en torno a la reflexión sobre el trabajo, la educación, el desarrollo y la producción, temáticas que requieren un entramado de compromisos y de políticas públicas muy fuertes ”. Y que se encontró “la posibilidad de dialogar, de manera respetuosa, y también logramos puntos en común que vale la pena destacar”.