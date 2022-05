Aníbal Fernández sugirió que el kirchnerismo podría querer una salida anticipada del Presidente: “Termina todo como el carajo”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió este miércoles a la tensión en el Frente de Todos y apuntó al kirchnerismo: “No tengo claro si quieren voltear o no al Presidente. Ojalá que no, porque si es así termina todo para el carajo”, dijo.

El funcionario fue consultado por las críticas del Cuervo Larroque y Cristina Kirchner a la gestión de Alberto Fernández y sugirió un posible intento de desestabilización para forzar una salida anticipada.

“Ojalá que no ocurra. Yo no tengo claro si quieren voltear al Presidente o no. Realmente, ojalá que no. Porque si es así, termina todo para el carajo”, anticipó el líder de la cartera de Seguridad. “No hay forma de que las cosas puedan detenerse ahora”, opinó en diálogo con C5N.

“Si pasa, la Argentina va entrar un oscuro callejón del que no sale más”, completó.

Luego, Fernández envió un claro mensaje a quienes apuestan a la crisis interna en el oficialismo y “buscan menoscabar la imagen del Presidente”. “Puede que muchos no estén de acuerdo con la toma de decisiones pero no por eso tienen que faltar el respeto”, insistió.

“Alberto Fernández les confirió a la mayoría una responsabilidad, dándoles el cargo que están ejerciendo. Eso hay que respetarlo. Si en ese marco no quieren impulsar algún tipo de medida que se les impone, se pueden ir”, opinó y aclaró: “No es irrespetuoso. Es lo que corresponde”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tras la Reunión de Gabinete en Casa de Gobierno Silvana Colombo

En esa línea, Fernández consideró que “no existe lugar para que uno no ponga el hombro”. “Tenemos que trabajar mejor y más, con elementos novedosos, que permitan demostrar un desarrollo estratégico y político de la Argentina”, precisó.

El ministro de Seguridad se pronunció también sobre la “debida lealtad al Presidente” y profundizó respecto de su situación particular. “¿Por qué no creería en Alberto Fernández?, ¿Por qué no lo defendería como lo hice con [Eduardo] Duhalde, [Néstor] Kirchner y Cristina [Kirchner]?”, preguntó de manera retórica.

“Voy a pelear con él con lo que sea. Lo que está haciendo es lo único que tiene la Argentina para ofrecer a los que no tienen nada”, dijo y celebró: “Él logró hacer magia con nada”.

“Nadie puede decir que lo pusieron en donde está. Eso habla de una nivel de esquizofrenia superlativo”, agregó.

Y explicó: “Sí, es verdad que compusimos una estructura política donde Cristina puso la parte más importante. Pero el resto de las cosas dependieron de Alberto. Solo porque hoy no lo hacen tomar la sopa, solo por que no es obediente como quieren, no es suficiente para faltarle el respeto como lo están haciendo”.

Además, dijo que no cree que el pensamiento de Larroque sea el del resto de La Cámpora: “Si es una decisión de la impronta propia del dirigente, tiene que hacerse únicamente responsable. Estamos jugando con lo que le pertenece a todos los argentinos”.

Finalmente, hizo una única mención al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien fue también blanco de reproches en las últimas semanas. “A Martín eso le llueve. No le importa que lo apunten. Es un tipo con cabeza, que está convencido de lo que quiere para su país”, expresó.

“Hay un error de interpretación igual. El tema no es con Martín. El tema es con el Presidente. La intención es voltear a ese muñeco para joderlo a él. Eso no nos tiene que quitar musculatura para tomar decisiones. Digan todo lo que quieran pero no pongan palos en la rueda”, concluyó.