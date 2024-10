La fuerte respuesta de Roberto Moldavsky al cuestionamiento de Ernesto Tenembaum al accionar de Israel

Escuchar

El humorista Roberto Moldavsky dio su fuerte postura sobre la guerra en Medio Oriente y la reciente invasión israelí al territorio libanés. En diálogo con Ernesto Tenembaum, que le consultó si encuentra contradicciones en su amor por Israel con el accionar del país, Moldavsky consideró que Hamas “no tiene valor por la vida humana”. También sostuvo que los periodistas Diego Iglesias y Alejandro Bercovich tienen una “ignorancia supina” sobre el tema luego del fuerte cruce que ocurrió ayer en Radio con Vos con la periodista Romina Manguel.

El también actor dialogó con el conductor de radio, con quien se conocen desde la juventud, en una videollamada que realizó desde Israel, donde se encuentra en vísperas del primer aniversario de los ataques del 7 de octubre de Hamas a Israel. Allí, vivió los bombardeos de parte de Irán que ocurrieron ayer, cuando lanzó 200 misiles y desató las sirenas antiaéreas en todo el país. “Quiero que entiendan los que viven en Argentina... ¿Qué pasa si estás mirando la tele y te dicen que en las próximas horas va a atacar Irán? Como si te dijera que en las próximas horas juega Estudiantes”, comparó.

Ahí fue cuando Tenembaum le hizo una pregunta respecto a su visión del accionar de Israel. “Estoy especulando, decime qué cosa que digo es correcta o incorrecta. En vos se juntan dos valores: tu cariño por Israel, tu vínculo afectivo con mucha gente que vive ahí, y la idea del estado de Israel como tal. No tengo duda que vos decís que una de las cosas importantes de tu vida es que Israel exista y su defensa. Y al mismo tiempo, la forma en que Israel responde que ha generado preguntas en todo el mundo y dentro de Israel también, de muchísimos judíos que son como vos y que te dicen ‘che, si te matan 1000, no podés matar 40.000, no podés transformar una ciudad en una especie de playa de estacionamiento porque hay familias’. ¿De qué manera juegan en vos estas dos visiones?”, consultó.

Moldavsky habló de la falta de humanidad de Hamas y la necesidad de que el conflicto termine. “Lo que nosotros siempre decíamos era que el discurso no era siempre la realidad. Que ellos [Hamas] dicen que quieren que desaparezca el estado de Israel, pero lo dicen de una manera discursiva, para poder tener algo para negociar. Cuando lo llevan a cabo de la manera que lo llevaron a cabo... cuando después de que los terroristas entraron, [también] entró la gente de Gaza, la gente común entra a los kibutzim [comunas agrícolas israelíes] y roba, mata y secuestra, entonces vos empezás a hacerte algunas preguntas”, detalló.

En ese momento brindó una fuerte declaración: “Un escritor israelí muy famoso hablaba de ‘una paz de mierda’, traducido de alguna manera. Yo no tengo las mismas aspiraciones de antes de comer hummus con un amigo de Gaza. Eso ya no lo tengo más. Yo quiero una paz de mierda , pero quiero una paz de mierda porque me parece que es una locura que se siga muriendo gente de los dos lados”.

Luego, contestó a la pregunta de Tenembaum respecto a la proporcionalidad de las muertes, algo que también se tocó en la discusión de ayer con los periodistas Bercovich, Iglesias, Manguel y Reynaldo Sietecase. Moldavsky fue duro con los dos primeros. “Los de Hamas entran a Israel y hacen lo que hacen sabiendo exactamente lo que le va a pasar a su gente. Lo saben y no les importa. Por eso los usan de escudos humanos y yo lo he visto, a mí no me lo contó nadie. Es un enemigo que no tiene valor por la vida humana, ni la propia ni la de su gente. Ellos saben lo que va a pasar con el ejército israelí y no les importa. Porque ellos sabían la respuesta que iba a venir”, comentó.