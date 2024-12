El fuerte cruce entre Carolina Losada y Ernesto Tenembaum por las falsas denuncias de violencia de género

El periodista Ernesto Tenembaum criticó duramente el proyecto de ley de la diputada Carolina Losada, que propone agravar las penas que se dictaminen ante denuncias falsas y falsos testimonios. Este miércoles, luego de tildarla de “chanta” y “falsa feminista”, Tenembaum mantuvo un fuerte cruce con la periodista al aire de su programa de Radio Con Vos. “Vos tuviste palabras conmigo que fueron agresivas y totalmente desafortunadas”, acusó Losada.

Y marcó: “Que me digas chanta, cuando cualquier persona que haya trabajado un mínimo conmigo puede hablar de la seriedad con la que trabajé siempre, como periodista y como senadora. Además dijiste falsa feminista, lo cual me pareció totalmente agraviante hacia mi persona, porque siempre fui feminista en lo que realmente tiene que ver con el feminismo: la búsqueda de igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres”.

Por su parte, Tenembaum respondió: “No me gustó haber dicho eso de vos, pero me dio bronca en este contexto de gente que está muy complicada. Cuando vi ese proyecto me pareció que encajaba con la idea de que las mujeres no denuncien: al aumentar la pena estás desalentando las dos, la denuncia verdadera y la falsa ”.

Por otro lado, la legisladora explicó que el proyecto de ley -que fue presentado en mayo de 2023- busca “desalentar las falsas denuncias y la mentira”, al “descomprimir” al sistema judicial de las denuncias que no sean verídicas para darle mayor espacio y celeridad a las que sí lo sean.

“Entendés la relevancia del proyecto cuando cada persona conoce uno o dos casos de falsas denuncias. Hoy, la pena es tan baja que desalienta cualquier denuncia contra el delito. ¿Quién va a invertir recursos de la justicia por falsa denuncia cuando la pena es potencialmente nula?”, cuestionó Losada y consideró: “Tiene que haber un castigo”.

En tanto, Tenembaum cuestionó nuevamente que el método del proyecto terminará por desalentar todo tipo de denuncias, ya que apunta a modificar el problema principal, que son las fallas y demoras en la Justicia. “En el proyecto que vos presentás, el sujeto que va a ser castigado es la mujer, por una denuncia falsa o por falta de pruebas. Solo aumenta penas y no establece una disposición para atacar el problema real ”, lanzó.

“Estás equivocado, llevás al ridículo cuestiones para mostrar un punto inexistente que tenés vos. Tenemos que tener legislaciones al respecto. Si no hay penas existentes, nadie los defiende”, redobló Losada.

Los periodistas se cruzaron al aire de Radio con Vos. Captura

El cruce llegó a su punto máximo cuando el periodista reiteró su error al referirse a Losada con los términos peyorativos que había utilizado, a lo que la legisladora le recordó que todavía no le había pedido disculpas. “¿Vos le pediste perdón a [Maximiliano] Pullaro por decirle narcotraficante?”, respondió Tenembaum y ella sentenció: “Yo no le dije narco, pero mirá como tirás la pelota afuera. ¿Vos le pediste perdón a los niños abusados y a lo que tiene que ver con la pedofilia cuando dijiste que no tenia nada de malo consumir pedofilia infantil? Lo dijiste, te escuché yo”.

“Te estás metiendo en un terreno… No dije eso, no lo puedo creer. Estás nerviosa y estás cayendo muy bajo. Hace 10 años pasó eso, ya pedí disculpas, pero lo usan cada vez que un entrevistado como vos está en problemas”, cerró el conductor, antes de afirmar que “tiene derecho” de que el proyecto de ley no le haya gustado.

Y ella acotó: “Estás haciendo una campaña política desde hace un tiempo, pero por supuesto que no te puede gustar”.

