La Gendarmería desalojó una protesta gremial por despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica

Ante el despido de un centenar de empleados, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el barrio porteño de Núñez, y reclamó la reincorporación de los cesanteados. La protesta motivó el ingreso de efectivos de la Gendarmería nacional para desactivar, la toma de la sede del organismo, lo que derivó en incidentes.

El gremio, que conduce el dirigente Roberto Aguiar, calificó la situación como “muy grave” y denunció una “brutal represión” por parte de las fuerzas federales. “Exigimos respuestas y vamos a profundizar nuestras medidas de acción directa”, desafió Aguiar, en medio del conflicto, que se concentró en la sede de Avenida del Libertador 8250.

Unos 90 efectivos de la Gendarmería participaron del operativo, que en una hora desactivó la protesta. Fuentes de la fuerza de seguridad explicaron a LA NACION que “se realizó un cordón de seguridad para garantizar el retiro de las autoridades que se encontraban en el segundo piso del edificio, en medio de una “acción hostil de manifestantes que se encontraban en el lugar”.

La presencia de los efectivos dio lugar a forcejeos y escenas de tensión, que provocaron incidentes y lesiones a un gendarme, según informaron en la fuerza de seguridad. Se indicó que los momentos de tensión se desarrollaron a lo largo de una hora y que la situación en la sede del organismo ya se normalizó.

La tensa situación suscitó la reacción de organizaciones de izquierda. La diputada nacional Myriam Bergman (Frernte de Izquierda) relató las alternativas del conflicto en la red social X y, tras deplorar el ingreso de la Gendarmería en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, advirtió que “las autoridades están atrincheradas, mientras los trabajadores reclaman contra los despidos”.

Personal de la Gendarmería en el ingreso de la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica X.com

La comisión gremial interna denunció que el personal despedido constituye el 20% del personal contratado, a quienes se les comunicó la decisión de rescindir sus contratos. Los afectados cumplirían funciones en distintas áreas, desde tecnología nuclear y laboratorios químicos hasta funciones administrativas. Algunas fuentes indicaban que el plantel de contratados asciende a unas 400 personas. “La gente se fue enterando que se queda sin trabajo con un día de anticipación”, declaró Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El presidente de la CNEA es el ingeniero Martín Eduardo Porro, quien asumió a mediados de diciembre último, cuando sucedió al ingeniero Germán Guido Lavalle. Lleva 30 años de experiencia en el sector y, según se destacó al anunciarse su designación, lideró proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares.

La conducción de ATE denunció que el presidente del organismo no se presentó a hablar con los trabajadores que reclamaban por las cesantías.

Reducción de planteles

La protesta en la CNEA se activó horas después de que el jefe de Gabinete, Adrián Ravier, anunciara en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada que en la Comisión Nacional de Energía Atómica se redujo la estructura a un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.

“A este proceso se suman los programas de retiros voluntarios y las transformaciones en empresas y organismos públicos. En estos programas se incluyen procesos de retiros voluntarios en Belgrano Cargas SA, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Anses, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Instituto entre otras empresas estatales y organismos.

La diputada nacional Adriana Serquis (Unión por la Patria), expresidenta del organismo, rechazó el ingreso de la Gendarmería a la sede de la CNEA y la reducción de las políticas de desarrollo científico. Recordó que “hace menos de un mes la Secretaría de Asuntos Nucleares presentó los lineamientos de la política nuclear para 2026, entre cuyos objetivos ocupaban un lugar preponderante las exportaciones nucleares de alto valor agregado y la preservación de la capacidad tecnológica nacional.