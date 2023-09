escuchar

Ángela Strzyzowski se irá de Chaco en busca de una oferta laboral y se llevará con ella a su madre, Gloria Romero. La hermana de Cecilia Strzyzowski -asesinada en Chaco, cuyo cuerpo aún no fue hallado- afirmó que su madre está bajo presión constante y prefiere alejarla de la provincia. Ya se cumplieron tres meses de la desaparición de la joven, que estaba en pareja con César Sena, actualmente detenido como sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos investigados por el homicidio.

“ Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela ”, afirmó Ángela Strzyzowski, en una entrevista que concedió a Infobae.

La hermana de Cecilia señaló que tiene una oferta laboral que la alejará de Chaco por tiempo indefinido, mientras que su madre la acompañará “el primer mes”. El destino al que irán, en otra provincia, no fue revelado. Viajarán el jueves.

La madre de Cecilia Strzyzowski, el 28 de julio, al enfrentarse con militantes que pedían la libertad para Emerenciano Sena Gentileza Norte

Este domingo habrá elecciones en Chaco. El gobernador, Jorge Capitanich, buscará dar vuelta el resultado de las PASO provinciales, en las que Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada. Se disputará la gobernación con Leandro Zdero, postulante de la coalición opositora. Según Ángela Strzyzowski, la decisión de dejar la provincia no tiene relación con los comicios. “La fecha fue una casualidad. Se trata de una oportunidad de trabajo que decidí aprovechar, básicamente, por una cuestión económica”, afirmó.

Emerenciano Sena es un hombre cercano a Capitanich. Aliado piquetero del gobernador, era candidato a diputado provincial en una boleta del mandatario. También su esposa, Acuña. figuraba como candidata. Las dos candidaturas se anularon.

La madre de Cecilia fue recibida por Capitanich hace poco más de un mes, pero explícitamente pide que no lo voten. “Lo veo y tiene grabado en la frente ‘Emerenciano’. Sigo diciendo que no lo voten, que voten a Zdero, porque si Capitanich gana, al otro día están los Sena en su casa manejando todo con el control remoto”, afirmó Romero al diario Norte, anteayer, tras participar de una marcha para pedir justicia por un doble crimen en Quitilipi.

LA NACION