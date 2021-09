La hija de la mujer desaparecida en Santa Cruz denunció que “la Justicia no avanza”

EL CALAFATE.- Con un fuerte reclamo de justicia, la hija de Marcela López, la mujer desaparecida el 22 de mayo pasado, pidió que el fuero federal continúe la investigación para conocer el paradero de su madre, que anhela que aparezca con vida . Afirmó, además, que vio fajos de dólares la noche del 11 de julio mientras realizaban una inspección extraoficial en una propiedad de la expareja de su madre, tío de un asesor de Máximo Kirchner.

Bajo las consignas “Dónde está Marcela” y “Justicia por Marcela” la familia de la mujer, amigos y vecinos de la ciudad se reunieron en el mástil mayor del centro de Río Gallegos para reiterar su reclamo. Desde la semana pasada, la causa tomó un cariz político al presentar la familia una denuncia por presunto “secuestro extorsivo” basada en el presunto hallazgo de fajos de dólares termosellados en una propiedad de la familia Balado.

“Estoy desesperada, necesito encontrar a mi mamá, necesito mucho encontrarla, que nos digan qué pasa. Esto es más allá de lo político. Hoy se está mirando de otra forma. No tiene que ser así”, afirmó Rocío González, hija de Marcela López ante los medios que cubrían la concentración en el corazón de la ciudad.

Rocío es quien hizo la denuncia en la justicia provincial cuando su madre ya no regresó a su casa la noche del 22 de mayo y también quien la semana pasada, acompañada de su abogado Jorge Trevotich, se presentó en la justicia federal. Allí aportó audios y denunció que en una revisación realizada en la casa de Balado se encontraron fajos de dólares.

“No lo denuncié antes porque no quería que se centre la mirada en el dinero, cuando lo más importante es buscar a Marcela Lopez”, afirmó la joven y agregó: “La Justicia no avanza, son unos corruptos. Estamos en una ciudad llena de corrupción. Así como hace 16 años asesinaron mi abuelo, José Domingo López, hoy se está repitiendo, hoy está este Gobierno que no me deja avanzar”.

Domicilio del supuesto hallazgo de dólares termosellados en Río Gallegos Gentileza: Juan Manuel Vilaboa

Minutos antes de la convocatoria, el Frente de Todos realizaba al aire libre el cierre de campaña. “¿Dónde están los que hace un rato estaba haciendo campaña, donde están las feministas, donde están los derechos humanos? Eso me pregunto. Queremos que lo resuelva la justicia federal, porque la justicia de la provincia no nos dejó avanzar. Se instalaron en una hipótesis, pero no hay pruebas de que se haya suicidado. Déjennos avanzar”, reclamó la joven, emocionada, y denunció que las pruebas que fortalecieron la hipótesis del suicidio fueron plantadas.

Le pidió además a la expareja de su madre que hable. “Yo le pido a José Luis que si sabe algo que hable, si sabe algo que lo diga”, dijo. Y agregó: “Que lo diga, que lo protejan. No podemos vivir en medio de amenazas. No les tengo miedo. Quiero encontrar a mi mamá. Háganse cargo de cada error. Que la señora jueza [Valeria Lopez Leston] entregue el trabajo que no pudo realizar, que se la entregue a una persona capaz, que lo sepa hacer”, afirmó la joven.

El hallazgo del dinero

Sobre la noche del 11 de Julio Rocío Gonzalez recordó: “Cuando vi el dinero, las personas que me conocen, saben que me pueden poner un millón de pesos frente a la cara y no me interesa. Marcos Herrero me dijo, ‘Mirá Rocío’ y yo en ese momento, mi cabeza estaba en los restos óseos que se habían encontrado. Yo me acordaba cuando tomaba mates en ese mismo lugar, Cuando vi el dinero mi cabeza estaba en otro lado. Cuando salgo, Jorge y Marcos me hacen entrar en razón de lo que había visto”.

“Yo creo que a mi mamá le hicieron algo. Dios quiera que la tengan con vida. No estoy preparada para encontrarla sin vida” y aseguró creer que su madre estaba amenazada. “Somos personas honestas, no me puedo poner en el lugar de esta personas porque no soy asesina, no soy mentirosa, no soy corrupta”, aseguró la joven acompañada por sus hermanas, su abuela y tías.

La joven aseguró que faltan pruebas en la causa y reiteró que su único objetivo es encontrar a su madre. “Una persona no puede desaparecer en Río Gallegos. A mi abuela no le han pedido ADN”, aseguró.

Sobre la trascendencia de la causa señaló: “Lamentablemente se nacionalizó por un tema de corrupción, de dinero, de política. Antes de eso no se comunicaban”. Y agregó: “Sirve para difundir la foto de mi mamá, para que las personas sepan lo que sucede en Río Gallegos, sirve para la búsqueda de Marcela López. El tema plata o corrupción, no me interesa”.

Pidió protección para su familia y para José Luis Balado, la expareja de su madre.

Denuncia

Las diputadas nacionales Mariana Zuvic y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, informaron que hicieron una presentación en los tribunales de Comodoro Py para que el supuesto hallazgo de los dólares en Santa Cruz se investigue como parte del caso conocido como “la ruta del dinero k”. En esa causa, por la que fue condenado Lázaro Báez, los investigadores hicieron búsquedas en el Sur de supuestos tesoros escondidos. La presentación, según informaron, la hicieron en la fiscalía de Fabiana León.