La idea de autorizar listas colectoras vuelve a la mesa de negociación entre el Gobierno y las provincias

Enfocado en lograr la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada analiza por estas horas la posibilidad de autorizar listas colectoras en los frentes electorales, con el objetivo de aumentar el apoyo entre los gobernadores.

Así lo confirmaron a LA NACION diferentes fuentes del oficialismo.

La posibilidad de que el proyecto de reforma política incluya colectoras ya había sido barajada inicialmente en la negociación, pero luego se desestimó.

Ahora, la idea volvió a ser analizada, pero bajo la modalidad de una única colectora por frente.

Una lista colectora es una herramienta que permite que dos o más partidos diferentes presenten sus propias listas para determinados cargos, por ejemplo, para diputados, pero todas llevan “enganchado” o “colgado” al mismo candidato para un cargo ejecutivo superior, como puede ser presidente o gobernador.

“Está la posibilidad”, ratificó una de las fuentes consultadas. “Adhesión, sería la palabra”, agregó otra, en referencia a cómo sería el mecanismo. En la práctica, es similar. La lista “adhiere” al candidato de otra fuerza para un cargo superior.

“La idea es que no haya PASO el año próximo y poder incorporar una sola colectora por frente electoral”, agregó otro miembro de la Casa Rosada.

Se trata, fundamentalmente, de un pedido del sector del radicalismo. “Al peronismo también le sirve porque si no hay PASO podría utilizarla”, explicó otro miembro del oficialismo.

El Gobierno trabaja a contrarreloj para lograr los votos para conseguir la aprobación del proyecto, que esperan poder comenzar a tratar durante octubre.

Por eso, tras su viaje a París, Francia, por la Argentina Week, en el que llevaron a 13 gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada, el Gobierno aceleró los contactos con mandatarios provinciales. Allí también se habló del tema de la posible incorporación de una colectora por frente, aseguraron las fuentes consultadas y por eso su evaluación volvió a escena con más fuerza en los últimos días.

Tras la vuelta del viaje, Karina Milei y Diego Santilli, principal interlocutor con los gobernadores, estuvieron este martes en Salta junto al mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz, y Raúl Jalil, de Catamarca.

Santilli recibió este jueves a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y este viernes a Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, mantuvo un encuentro con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Prensa Ministerio

Las negociaciones seguirán en los próximos días y la mira está puesta fundamentalmente en cuándo se reunirá Santilli con el radicalismo, por la cantidad de votos que representan en el Senado y podrían terminar inclinando la votación.

Tanto en el radicalismo y en Pro había reservas para acompañar el proyecto, pero en el Gobierno se muestran cada vez más optimistas.

Por eso en las últimas horas se aceleraron las reuniones.

En el corazón libertario se muestran expectantes de lo que puede suceder durante los próximos días y también en lo que puede pasar el martes próximo, cuando vuelva a reunirse la mesa política, en la que se aborda el manejo del tema, junto a otros objetivos de la agenda legislativa.

Allí, encabezados por Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se dan cita todos los martes al mediodía los principales estrategas del Gobierno en las diferentes áreas: Patricia Bullrich, en el Senado, Martín Menem, en Diputados; Fabián Fernández en Comunicación y Medios; Luis “Toto” Caputo, en Economía; Eduardo “Lule” Menem; responsable del armado político libertario; Santiago Caputo y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.