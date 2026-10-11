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La Iglesia argentina pidió rezar por la salud del papa León XIV ante la operación a la que será sometido

La Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles a una oración especial por el Sumo Pontífice; “Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento”, expresó

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El papa León XIV en Francia
El papa León XIV en FranciaLaurent Cipriani - AP

La Conferencia Episcopal Argentina convocó este domingo a los fieles de todo el país a unirse en una oración especial por la salud del papa León XIV, quien será sometido a una operación por un nódulo pulmonar en los próximos días.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, expresó la Iglesia argentina en un breve comunicado.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina sobre la operación del papa
El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina sobre la operación del papa

En el mensaje, los obispos argentinos también remarcaron la importancia de mantener la unión espiritual con León XIV, especialmente ante el delicado momento que deberá afrontar.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”, concluye el texto.

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