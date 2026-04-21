La interna oficialista: Villarruel se bajó del homenaje a Francisco para no sacarse una foto con Adorni

En un nuevo gesto de distanciamiento de la administración de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió faltar a la ceremonia de homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján para no compartir la foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por su crecimiento patrimonial.

“Cambió la situación del protocolo que ayer estaba coordinado. La iban a sentar al lado del jefe de Gabinete y no queremos esa foto”, le dijo a LA NACION una persona del círculo íntimo de la vicepresidenta, que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia del país de Milei.

Por lo que pudo saber este diario, Villarruel decidió bajarse del acto a mitad de camino a Luján, en donde se celebra el homenaje en memoria de Jorge Bergoglio al cumplir el primer aniversario de su fallecimiento.

La decisión de darle la espalda al acto no fue comunicada de manera oficial, pero quedó al descubierto cuando comenzó la ceremonia y la vicepresidenta no apareció en la iglesia.

Martín Menem, Manuel Adorni y Diego Santilli

Así, en la primera línea y en representación del Gobierno quedaron Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, su par de Defensa, Carlos Presti, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis).

En la otra hilera de bancos, a la derecha del altar, se encoraba gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros representantes del PJ y del kirchnerismo.

Villarruel ya había decidio bajarse del acto por el día de las Islas Malvinas, el pasado 2 de abril, que se realizó en Ushuaia. En aquella oportunidad, también lo hizo para evitar una foto inconveniente, en ese caso con dirigentes peronistas, como Kicillof y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la que podría haberle dado pasto al Gobierno para volver a la carga con sus teorías conspirativas contra la vicepresidenta.

En este caso, el personaje indeseable para Villarruel es Adorni, quien se encuentra cuestionado e investigado por la Justicia por el crecimiento de su patrimonio en el ultimo año y medio, con la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y la compra de una vivienda en un country.

La actitud de la vicepresidenta se puede leer como una batalla más de la guerra que le declaró la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El jefe de Gabinete es, en el mapa del poder libertario, hombre del sector político de la hermana presidencial.

De hecho, es la decisión de Karina Milei la que mantiene a Adorni como ministro coordinador del gobierno de Javier Milei, a pesar de la opinión de muchos funcionarios y referentes oficialistas que consideran que los cuestionamientos al jefe de Gabinete se han convertido en un duro desgaste para la administración libertaria.

También se puede leer como una devolución de gentilezas a una persona que tuvo conceptos públicos bastante duros contra su persona.

El jefe de Gabinete fue la primera voz oficial del Gobierno en blanquear de manera pública la ruptura del Gobierno con Villarruel como consecuencia del enojo de Karina Milei. Esta es la causa que le valió a la vicepresidenta su virtual expulsión del oficialismo.

“Es la Vicepresidente, pero no forma parte de las decisiones, no es parte de la gestión y no es siquiera parte de nuestra mesa política”, fue la frase que, en febrero pasado, usó Adorni para referirse a Villarruel. Ahora fue la presidenta del Senado la que desconoció al exvocero y actual jefe de Gabinete.