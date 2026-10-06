La Iglesia y el Ministerio de Salud acordaron mantener una mesa de diálogo por la crisis en discapacidad

En la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, que tiene programada una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, uno de los principales centros de atención integral de personas con discapacidad que atiende la Iglesia, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina presentaron este lunes un documento con inquietudes y propuestas al Ministerio de Salud de la Nación sobre la problemática de la discapacidad. La reunión derivó en el compromiso de mantener una mesa de diálogo.

“Se abrió una puerta para seguir trabajando. El compromiso del Gobierno fue sostener una mesa de dialogo”, confiaron fuentes del organismo episcopal a LA NACION, al transmitir la esperanza de que el intercambio institucional favorezca los avances requeridos.

El ministro de Salud, Mario Lugones Rodrigo Nespolo

La delegación de la Iglesia fue encabezada por el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, acompañado por el secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione, y la coordinadora del Área de Discapacidad, María Bayá Casal.

Fueron recibidos por el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri; el secretario de Gestión Administrativa, Rodrigo Sbarra, y el secretario de la Sedronar, Roberto Moro.

El Área de Discapacidad de la Comisión de Pastoral Social informó que en el encuentro con las autoridades de Salud se presentó un documento con distintas inquietudes y propuestas vinculadas al sector de la discapacidad, que fue recibido por las autoridades del Ministerio para su análisis.

Protesta por la crisis en el área de discapacidad Ricardo Pristupluk

“Somos conscientes de que muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad están atravesando momentos particularmente difíciles. Son ellas, especialmente las personas con discapacidad y quienes las acompañan, quienes deben estar en el centro de nuestra atención y de nuestros mayores esfuerzos”, expresó el grupo de trabajo.

La reunión se desarrolló en un clima de diálogo respetuoso y constructivo, informó el equipo del Episcopado. “Se conformó una mesa de diálogo que permita dar continuidad al intercambio y avanzar progresivamente en la búsqueda de respuestas y soluciones a las distintas problemáticas que atraviesa el sector”, ´se informó.

Al mismo tiempo, se estableció el compromiso de mantener abierto el canal de diálogo institucional para abordar los temas que correspondan al Ministerio de Salud.

Preocupación de larga data

Ya en mayo de 2025, la Iglesia expresó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y las dificultades que enfrentan los centros dedicados a la atención de esta franja de la sociedad.

La comisión ejecutiva del Episcopado, encabezada por su presidente, el arzobispo Marcelo Colombo episcopado

La comisión ejecutiva del Episcopado denunció ese ese momento las dificultades para acceder a servicios de salud, rehabilitación, educación y acompañamiento profesional y sostuvo que el cuidado de las personas con discapacidad no puede quedar relegado. Además, reclamó una respuesta adecuada del Estado y dijo que “las personas con discapacidad no pueden esperar”.

En sucesivos pronunciamientos, los obispos advirtieron que la discapacidad debe ser una prioridad de las políticas públicas y expresaron que el acceso a la salud, la rehabilitación, la educación y los apoyos cotidianos es incierto y limitado.

En abril pasado, el Episcopado envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que describió la grave crisis que afrontan hogares, , centros e instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad y reclamó que “la discapacidad no puede quedar expuesta a recortes”.

En respuesta a la carta, el Ministerio de Salud recibió a una delegación del Episcopado y transmitió el compromiso de regularizar deudas con prestadores, además de abrir una instancia de diálogo para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Al margen del canal de diálogo abierto con el Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados se discute la prórroga de la emergencia en discapacidad. Mientras la oposición plantea la necesidad de mantenerla por un año, el bloque libertario sostiene que se trata de un instrumento transitorio que debe sustituirse por un esquema estable, con financiamiento específico.