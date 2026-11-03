La Iglesia y la oposición presionan para salvar la ley que prohíbe la publicidad de apuestas online

Cuando faltan cinco días para la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia y un grupo de diputados de la oposición redoblaron la presión sobre el Senado para evitar que quede archivado el proyecto que busca restringir las apuestas online, prohibir su publicidad en el fútbol y reforzar los controles para impedir el acceso de menores. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, pero desde entonces permanece frenada en la Cámara alta y está cerca de perder estado parlamentario.

La llegada del Pontífice dio nuevo impulso al reclamo, que ahora combina gestiones en el Congreso con una campaña pública para evitar que el proyecto quede archivado.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una petición en Change.org para reclamar la sanción de la ley, mientras que un grupo de diputados encabezado por Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitó una reunión con las autoridades de las tres comisiones del Senado que tienen el expediente bajo su órbita.

APOSTAR NO ES UN JUEGO



Documento conjunto de los equipos de Pastoral Social de todo el país acerca de la problemática de los juegos de azar, las apuestas “online” y la ludopatía en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.https://t.co/MeklpvKrbC pic.twitter.com/yZNAV89b1N — Comisión Episcopal de Pastoral Social Argentina (@PastoralSoc) July 11, 2024

La carta, dirigida a los libertarios Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales), lleva también la firma de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, una de las principales impulsoras de la iniciativa, y de otros diez diputados, en su mayoría de Unión por la Patria (UP).

Los legisladores advierten que dejar caer la media sanción supondría interrumpir un proceso que involucró a cinco comisiones de Diputados, reunió 28 proyectos y recibió aportes de 48 especialistas. Su eventual caducidad obligaría a reiniciar el trámite parlamentario y demoraría la respuesta legislativa a una problemática que los firmantes consideran urgente.

La diputada Victoria Tolosa Paz (UP), presidenta de la Comisión de Adicciones, pidió avanzar con el proyecto para prevenir la ludopatía Soledad Aznarez

El reclamo llega una semana después de que el Senado aprobara por unanimidad, a pedido de la peronista Lucía Corpacci, una moción de preferencia para tratar la iniciativa antes de que pierda vigencia. Fue una señal política, aunque insuficiente para garantizar su aprobación.

Corpacci, que presidió la Comisión de Salud hasta mayo de 2025, había presentado incluso un proyecto propio sobre la problemática. Sin embargo, durante su gestión al frente de esa comisión, cabecera del tratamiento de la media sanción de Diputados, la iniciativa no avanzó. Ahora, ante la inminente llegada del Papa y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, exige acelerar su tratamiento.

El jueves pasado el @SenadoArgentina aprobó moción de prefefencia para tratar la media sanción que en Octubre del 2024 dimos al Proyecto de prevención de ludopatía y prohibición de publicidad de "apuestas on line".

A fines de este mes pierde estado parlamentario.

La historia… — Monica Frade (@MonicaFradeok) November 3, 2026

En rigor, la iniciativa conservará estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027, pero noviembre aparece como el último margen para avanzar durante el período ordinario. Para tratarla en extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incorporarla al temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.

Es que la resistencia del Gobierno no es nueva. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra del proyecto en Diputados, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.

La intervención de la Iglesia y el mensaje al Papa

La Iglesia argentina viene reclamando una regulación más estricta del juego online, especialmente por su impacto entre niños y adolescentes. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar que el Senado avanzara con la sanción.

Ahora, ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a involucrarse mediante una petición pública que busca reunir adhesiones y evitar que el proyecto quede archivado.

La diputada Frade también decidió llevar el reclamo al Vaticano. A través de la Nunciatura Apostólica, envió en junio una carta dirigida al Pontífice en la que describió el avance de las apuestas online en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le pidió que contribuyera a “visibilizar la importancia de esta causa”.

Prevención de ludopatía. Mensaje para padres, abuelos hermanos, amigos.

La AFA firmó un Acuerdo con la firma BETANO (plataforma de apuestas) para ser el sponsor oficial de la Selección Argentina durante la copa del mundo, bajo la campaña "CONFIÁ".

Boca juniors recibe 7,5… — Monica Frade (@MonicaFradeok) June 10, 2026

El tema no es ajeno a León XIV. El Papa ha cuestionado el crecimiento de los juegos de azar, a los que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe de Cáritas y advirtió sobre sus consecuencias educativas, sanitarias y sociales.

Hay cifras que sirven para dimensionar esta preocupación. Según UNICEF, el 24% de los adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años apostó online alguna vez, mientras que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que lo hizo. Tres de cada cuatro escucharon hablar de apuestas a través de la publicidad.

Un relevamiento de la Cruz Roja Argentina, por su parte, señala que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas online y que uno de cada ocho de quienes apuestan contrajo deudas.

Las casas de apuestas e línea son sponsors de eventos deportivos: Boca, Betsson; River, Codere

Los ejes de la media sanción