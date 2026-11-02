Los Passaglia: el rechazo a la “avenida del centro”, la conversación con Macri y el “fracaso” de Milei y Kicillof

Recién lanzados a la carrera presidencial con su espacio Hechos, los hermanos Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado provincial bonaerense, antagonizan con Javier Milei y con el kirchnerismo, al tiempo que se muestran como una alternativa que pretende ser renovadora, aunque no necesariamente moderada.

De cara a las elecciones 2027, y aún sin precisiones sobre cuál de los dos será el candidato a presidente, aspiran a “enfrentar a dos modelos que ya fracasaron”: el mileísmo y el kirchnerismo. Y confían en que el escenario no quede reducido a una polarización entre alguien “cruel”, el Presidente, y un “fracasado”, Axel Kicillof.

En una entrevista con LA NACION, los Passaglia sostienen que “la avenida del centro es la avenida del fracaso” y que las alianzas al estilo de Juntos por el Cambio, espacio del que fueron parte, “no van más”. A su vez, de acuerdo al diagnóstico de los hermanos, La Libertad Avanza (LLA) absorbió a Pro, que hoy es “parte del gobierno” y cuyo candidato presidencial, entienden, es el propio Milei.

Pese a esta postura, admiten haberle comunicado a Mauricio Macri su decisión de postularse a la presidencia, y aseguran que el líder de Pro lo recibió con buenos ojos: “Le parece bien que gente joven y nuevas generaciones se involucren”.

Manuel y Santiago Passaglia: "Nos vamos a enfrentar a estos dos modelos que ya fracasaron" Fernanda Corbani

—¿Por qué decidieron lanzarse a la carrera presidencial?

Santiago Passaglia: —Vemos muchos argentinos que se están empezando a resignar y nos dicen: “No aguantamos más”. Ya se ajustaron todo lo que podían; laburan más y no llegan a fin de mes, por más que a Milei no le importe esta situación. Lo peor de eso es que te está diciendo que no va a cambiar nada. ¿Te imaginás cuatro años más así? ¿O vamos a dejar que la única salida sea volver atrás con el kirchnerismo? Por eso nosotros nos vamos a enfrentar a estos dos modelos que ya fracasaron: para que todo el sacrificio que venimos haciendo los argentinos sirva para algo y para construir la etapa que sigue.

—¿Qué opinan de que el Presidente haya cuestionado la existencia de argentinos que no llegan a fin de mes?

SP: —Es una barbaridad. Es una falta de respeto al esfuerzo que vienen haciendo los argentinos, porque el verdadero peso del ajuste está sobre las espaldas de los laburantes y no sobre la casta, como se había prometido.

Manuel Passaglia: —Si no te alcanza con un laburo, te dice “buscate otro”. Si no conseguís laburo, te dice “andate a vivir a Neuquén”. Y si te endeudaste para pagar el supermercado, te dice “nadie te puso una pistola en la cabeza”. Ese no es el presidente que merecemos los argentinos.

—¿Cómo y cuándo van a definir quién de los dos es el candidato a presidente?

MP: —Primero te cuento por qué los dos: a nosotros, mientras más nos conocen, más nos eligen. Además, es nuestra versión natural porque hace muchos años que trabajamos juntos.

Lo vamos a definir cuando se acerquen más las fechas electorales, que todavía falta muchísimo. Ni siquiera están claras las reglas electorales. El que decidamos, y el que elijan los argentinos, va a ser el jefe.

—¿La definición se basará en encuestas, en consenso con el equipo?

SP: —Va a ser una charla que vamos a tener nosotros con todo el equipo y con todos los que son parte de este proyecto. Pero no tenemos ningún problema de ego: cualquiera de los dos va a estar contento de que sea el otro.

Manuel Passaglia: "Vamos a definir cuál es el candidato cuando se acerquen más las fechas electorales" Fernanda Corbani

—El “otro”, el que no sea candidato a presidente, ¿se postulará a vice, a gobernador bonaerense, vuelve a San Nicolás?

MP: —Hechos va a tener un candidato a presidente, que va a ser Santiago o yo. También vamos a presentar un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y candidatos [a intendente] en los 135 distritos. Y ni Santiago ni yo, pudiendo ir a las elecciones, vamos a competir en San Nicolás.

—Insisto, ¿el “otro” qué rol ocupará?

SP: —Va a acompañar, va a trabajar. Seguramente tiene para aportar desde el lugar que le toque.

—¿Se imaginan una fórmula Passaglia-Passaglia?

SP: —Me parece mucho. Tenemos que ser muchos más. No alcanza ni siquiera con nosotros dos. Hay mucha gente valiosa que tiene para aportar.

—¿Descartan que el “otro” se postule a gobernador bonaerense?

MP: —No, no lo descartamos.

—¿Quién quedará como sucesor en San Nicolás? ¿Vuelve su padre, Ismael Passaglia, será alguien nuevo?

SP: —[Ismael] no. Vamos a trabajar para que tenga continuidad el proyecto de ciudad.

Los hermanos Passaglia proponen un proyecto presidencial alejado del mileísmo y del kirchnerismo Fernanda Corbani

—¿Cómo evalúan el peso de Karina Milei, hermana del Presidente, en el Gobierno?

MP: —El que es electo presidente tiene que ser el jefe. Tiene que haber un solo jefe. Santiago es el actual intendente de San Nicolás y él es el que toma las decisiones.

—¿Hoy toma las decisiones Karina?

MP: —¿Tenés alguna duda?

SP: —Es la jefa, lo dice el Presidente.

—¿Con quiénes podrían construir alianzas de cara a 2027?

SP: —No lo vamos a hacer con los mismos políticos que vienen tomando las decisiones hace 20 años y son parte del fracaso. Y no nos vamos a rodear de “secanucas” como hace este gobierno nacional: funcionarios que tienen miedo a decir la verdad, a criticar, a opinar.

En marzo, abril, vamos a empezar a presentar nuestro equipo, que va a ser gente idónea, de distintos partidos, pero sobre todas las cosas que tenga capacidad para transformar. La transformación que hicimos en San Nicolás no la hicimos gobernando desde la ideología, sino desde los datos y la evidencia, armando equipos.

MP: —En definitiva, lo que quieren los vecinos son las soluciones. Les importa tres carajos cuáles son las ideas de los políticos. Lo que se construyó hasta acá y le hace bien a los argentinos, hay que cuidarlo: la estabilidad, el equilibrio fiscal, Vaca Muerta. Y hay que agregarle lo que le faltó a Milei: los sectores productivos de la Argentina en donde más gente trabaja; la industria, el comercio y la construcción; Milei los abandonó y los insultó.

—Algunas cuestiones que plantean recuerdan a las críticas de Pro –que fue aliado suyo– al Gobierno. ¿Qué los aleja del partido?

MP: —El candidato a presidente del Pro es Milei. No hay ninguna duda de eso. Vienen gobernando juntos, votaron todas las leyes juntos y compitieron juntos en las elecciones [2025].

Javier Milei, Mauricio Macri y Axel Kicillof Prensa Senado de la Nación

—Fueron aliados de Juntos por el Cambio y hay algunos actores que piensan reeditar esta coalición. ¿Ustedes lo descartan?

SP: —Eso no va más. Ya lo discutimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires cuando se armó Somos, que terminó siendo un amontonamiento de políticos sin ningún tipo de identidad.

—Se presentan como un espacio que no es de centro ni moderado. ¿Cómo se ven en una carrera que podría polarizarse?

SP: —Para nosotros, la avenida del centro es la avenida del fracaso, porque termina siendo algo tibio y un promedio de los extremos que no representa nada. Por eso, nosotros nos vemos enfrente de estos dos modelos que fracasaron y dejando atrás lo que fracasa: gobernar desde la ideología, romper todo, el odio, el discurso violento sin resultados, la batalla cultural.

MP: —Tampoco vemos un escenario de polarización. Se decía lo mismo en 2023 y terminó Milei de presidente, por fuera de la polarización. Nosotros competimos el año pasado en el norte de la provincia de Buenos Aires y también rompimos la polarización. Así que pensamos que tampoco va a pasar.

Manuel y Santiago Passaglia, durante la entrevista con LA NACION; aún no definieron quién de los dos encabezará la candidatura Fernanda Corbani

—Si no son de centro, tampoco de los extremos, y no hablan de ideología, ¿cómo se los puede describir?

MP: —Por resultados. Hechos.

SP: —A nosotros nos gusta vernos, más que en un tema de espacio, en un tema de tiempo. Para nosotros, tanto este gobierno como el kirchnerismo son parte del pasado, y nosotros estamos adelante, somos una nueva generación que va a dar vuelta a la página.

MP: —Cuando lo ponen en función de la ideología… Fijate lo que pasó con Brasil [el silencio ante el triunfo electoral de Lula da Silva y la colaboración con el escape de Flávio Bolsonaro]. La decisión que tomó Milei por capricho ideológico perjudica el trabajo argentino porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Se pelea con el presidente electo por una cuestión ideológica de él, cuando las decisiones tendrían que ser para que haya más trabajo y exportaciones. Lo mismo hizo el kirchnerismo con Evo Morales. Esos extremos ideológicos nos terminan llevando al mismo lugar.

—A raíz de los exabruptos de Milei en España, dijeron que tiene una “fantasía de conferencista”. ¿Se refieren a esto?

SP: —Lo que vemos es que la persona que debería estar ocupándose de resolver los problemas de los argentinos está más preocupada por imponer su ideología en el resto del mundo, en otros países, que por resolver esas prioridades.

Javier Milei en su viaje a Madrid THOMAS COEX - AFP

—¿Comparten las formas y los insultos de Milei?

SP: —No lo compartimos. Somos personas… por ahí porque somos del interior: nos manejamos distinto, con otros códigos, con mucho más sentido común, siendo respetuosos. No hace falta insultar.

MP: —Más humanos. En el fondo, esa violencia y esos insultos vienen a tapar un enojo con la falta de resultados, con que no está pasando lo que ellos hubiesen querido.

—Hoy Kicillof, a quien llaman “fóbico de la gestión” es su gobernador, y en 2027 podría ser un contendiente en las elecciones presidenciales.

SP: —Sería inédito que alguien que viene de fracasar y de fundir una provincia como la de Buenos Aires sea premiado con una responsabilidad mayor. Yo no lo vi nunca eso.

MP: — El único partido que puede hacer esto posible es el kirchnerismo. En otro lugar lo mandan a la casa.

—¿Milei y Kicillof serían rivales cómodos para ustedes, dado que los ven como parte del pasado y del fracaso?

SP: —Nosotros vamos a llegar hasta el final del camino; cuando llegue ese momento y los argentinos tengan que elegir entre alguien cruel y un fracasado, o una nueva generación con propuestas concretas y un equipo serio, va a ser una decisión razonable. Vamos a demostrar que somos muchos más los argentinos que no nos queremos resignar a elegir entre estas dos malas opciones, entre estos dos fracasos.

—El año pasado dijeron que Pro se “sometió” a LLA con el acuerdo electoral. Ante la posibilidad de un nuevo entendimiento, ¿ven de la misma forma a Pro?

SP: —Directamente entendemos que es parte del gobierno. Ya está claro eso. El año pasado se sometió; hoy es parte del gobierno. Nosotros hablamos con muchos votantes del Pro que están decepcionados porque ven que el partido fue perdiendo su identidad y se terminó convirtiendo en un conjunto de intereses individuales.

—¿Lo absorbió LLA?

MP: —Sí. El gabinete es del Pro; votan juntos todas las leyes; fueron juntos en las elecciones con el color violeta. ¿Qué diferencia ves?

—¿Qué pasó con el tuit que borró Macri hace unas semanas [en el que respaldó su gestión en San Nicolás]?

SP: —Creo que Macri dijo lo que realmente piensa, porque nos lo ha dicho a nosotros en distintos momentos. Siempre pone de ejemplo la transformación que hicimos en San Nicolás para que vayan a ver cómo le mejoramos la vida a los vecinos. Por qué lo bajó se lo tienen que preguntar a él; tal vez tenga que ver con que el partido se convirtió en un conjunto de intereses personales.

Los Passaglia junto a Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Alex Campbell, en 2022 X - Manuel Passaglia

—¿Tienen diálogo hoy con él?

SP: —Hablamos cada tanto, sí.

—¿Estaba al tanto del lanzamiento?

SP: —Nosotros le comentamos.

—¿Qué dijo? ¿Los alentó?

SP: —Que le parece bien que gente joven y nuevas generaciones se involucren.

MP: —Tenemos una relación de respeto, pero la decisión es nuestra.

—En 2023 apoyaron a Bullrich, que hoy se desmarca del Gobierno, y algunos piensan que podría presentar su propia candidatura presidencial. ¿La ven más como contendiente, como posible aliada o descartan que rompa con Milei?

MP: —Patricia es parte del gobierno nacional. Y nosotros la vemos ahí.

SP: —Y atada a la suerte de lo que suceda en el gobierno nacional.

MP: —Patricia es parte del gobierno nacional. Por más que haya algunas diferencias, son menores, porque claramente sigue adentro del Gobierno.

SP: —Es difícil que alguien que acompañó al Gobierno todos estos años, en los últimos metros se quiera diferenciar.

Los Passaglia junto a Patricia Bullrich, a quien apoyaron en las elecciones 2023 X - Manuel Passaglia

—¿La ven más lejos de ustedes ahora respecto de 2023?

SP: —Nosotros estamos siempre en el mismo lugar y creemos en lo mismo.

MP: —Ella se sumó a Milei. Nosotros seguimos con nuestras convicciones.

—¿Prefieren que se mantengan o se suspendan las PASO?

SP: —Hay que dejar de especular y de pensar las PASO desde el interés personal, que es lo que está haciendo hoy el gobierno nacional. Para nosotros, hay que eliminarlas porque es un gastadero de plata, un hinchadero a la gente. No nos parece bien que se haga en un año electoral y en función de una especulación.

MP: —Pongan las reglas electorales que pongan, nosotros vamos a competir igual.