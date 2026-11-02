Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: la lectura de las acusaciones de las causas de Hotesur y Los Sauces, y las última noticias

La entrevista a Cristina Kirchner en el Washington Post

Desde su departamento en San José 1111, donde cumple su condena por corrupción, Cristina Kirchner reapareció en una entrevista con The Washington Post en la que cuenta detalles del encierro, lanza definiciones políticas y pronostica una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Además, no descarta una candidatura, pese a la prohibición judicial: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo la expresidenta argentina sobre los comicios legislativos de Estados Unidos que se llevarán a cabo mañana y cuyo resultado podría tener un impacto en la Argentina, teniendo en cuenta el alineamiento de Javier Milei con la administración trumpista.