La incómoda defensa de Patricia Bullrich a una diputada a la que ella y Macri habían acusado de traición

Faltaba una semana para que el presidente Mauricio Macri le ceda el mando a Alberto Fernández. Enfurecido, el entonces presidente y líder de Pro arremetió por redes sociales contra tres diputados de Juntos por el Cambio que habían decidido cruzar la vereda e incorporarse al bloque del Frente de Todos a pesar de haber sido elegidos por otra fuerza política. Patricia Bullrich también se había sumado a la andanada . Uno de esos legisladores a los que hizo referencia Macri fue la tucumana Beatriz Ávila, precandidata a senadora nacional y que ayer hizo campaña en su provincia de la mano de Patricia Bullrich.

Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. #QueDevuelvanSusBancas — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 4, 2019

De campaña por Tucumán, Bullrich le dio ayer su apoyo a Ávila, que competirá en la interna de Juntos por el Cambio con el Partido por la Justicia Social contra las dos vertientes radicales que encabezan Mariano Campero-Roberto Sánchez y José Cano-Silvia Elías de Pérez . “Ese Fue un momento de tensiones, ¿verdad?”, reconoció la líder de Pro en una conferencia de prensa en la que Ávila estaba a su lado junto con Germán Alfaro. La miró a la diputada tucumana, y Bullrich siguió con su respuesta: “Hemos visto su conducta en el Parlamento. Sus votos fueron todos iguales a los de [Cristian] Ritondo. Se fue, pero no se fue. Esperemos que ahora nos dé un sí, como un nuevo matrimonio ”.

Patricia Bullrich y la incómoda defensa a una candidata tucumana

Ávila, en tanto, reconoció las diferencias que la llevaron a la ruptura en 2019 con la coalición por la que había sido elegida diputada nacional, cargo que actualmente ostenta. “Hubo diferencias, pero mucho más coincidencias. Voy a ser la representante del Partido de la Justicia Social dentro de Juntos por el Cambio”, dijo la legisladora sobre su nuevo giro parlamentario.

Ávila, Ansaloni y Carambia, diputados electos de JxC, debían representar nuestros valores: República, Libertad, Transparencia y Desarrollo.



Eligieron las prebendas del poder de los Fernández por sobre la representación de millones de argentinos.#QueDevuelvanSusBancas — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 4, 2019

“Si uno mira la historia desde 1983 hasta 2019 siempre terminamos muy divididos. Hubo radicalismo K, ´borocotización´, y en ese momento yo sentía que había que decir que no nos teníamos que dividir. No se respetó eso de haber ingresado [al Congreso] por un partido que no quería sumarse a otro. Nosotros miramos la cuestión más a nivel nacional y Beatriz con la identidad que había construido”, justificó Bullrich la maniobra de la nueva aliada.

LA NACION