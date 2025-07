La inesperada respuesta de una senadora a la que le preguntaron cuál era el costo fiscal del aumento a los jubiliados

La senadora del Pro por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, ofreció una particular respuesta este jueves al ser consultada sobre el costo fiscal del proyecto de aumento a los jubilados, que se aprobó horas más tarde en el Senado. Durante una entrevista, la legisladora aseguró conocer el dato pero dijo que no lo iba a decir ya que era de “público conocimiento”. La falta de respuesta de Álvarez Rivero provocó un clima de tensión en el aire radial.

“¿Qué va a votar sobre el aumento al bono de los jubilados?“, fue la pregunta que Ari Lijalad le hizo a la senadora al inicio de la charla. “Para mí hay una falla importante en el diagnóstico. Cobran poco porque en la Argentina el sistema es exclusivamente contributivo y de reparto. Tenemos 10 millones de trabajadoras en la informalidad que no aportan. Yo hoy elimino todas las jubilaciones de privilegio”, contestó la legisladora.

Y acotó: “También elimino de un saque la Auditoría General de la Nación (AGN), que no sirve para nada. Esos son gastos que no sirve y que en un de esas puede ser plata fresca para esta causa”. Ante la consulta de Lijalad respecto de cuántas jubilaciones de privilegio hay en el país, respondió: “No lo sé. Yo estoy pidiendo esa información en mi provincia, pero no nos las dan. La casta no nos brinda esa información”.

“Hablando de información, ¿usted tiene el dato de cuánto cuesta el aumento al bono de los jubilados?”, le retrucó más adelante el conductor de Habrá Consecuencias, que recibió una primera evasiva de Álvarez Rivero: “Yo sí se cual es el costo fiscal, pero yo le digo que esa no es la solución. Usted es el periodista. Lo sé, pero como no es mi ley, como no quiero que sea mi opción... No arregla el sistema sino que lo perjudica".

La senadora continuó hablando por unos minutos e hizo caso omiso al periodista, que ironizó: “¿Tiene un problema con el celular o es que no me quiere contestar? Si yo le hago una pregunta, contésteme". “No, no. Yo le quiero decir es que el financiamiento que quieren tener es sobre la base de la exención de cómo se financian las sociedades de garantía recíprocas”, dijo la integrante del Pro, fuera de contexto.

“Senadora, si no me contesta la pregunta es muy difícil hacer la entrevista. Hoy a un proyecto para aumentar el bono de los jubilados de 70.000 a 110.000 pesos. ¿Usted sabe cuánto cuesta esto en términos fiscales?“, insistió una vez más Lijalad. Y finalmente, Álvarez Rivero aseguró: ”Sí, lo sé. Es una pregunta concreta, es de público conocimiento. Eso lo sabe cualquiera. Ha salido en el diario. Usted me está preguntando una información que ya tiene. Si la se pero no se lo voy a decir, porque eso no es aportar nada nuevo".

Con cierto cansancio por la repitencia en las respuestas de la senadora, el conductor lanzó: “Senadora, vamos otra vez. le hago una propuesta porque sino corto la entrevista. Conteste la pregunta. No grite más”. “Si me corta... Haga lo que quiera. Yo soy una estudiosa de las leyes...”, llegó a decir la senadora, antes de ser interrumpida por el conductor, que embistió: “Muy estudiosa no es. No me quiere decir el costo fiscal".

“¿Usted me quiere agredir?“, le cuestionó Álvarez River, que habló brevemente sobre otros temas a tratar en la Cámara alta -prórroga de la moratoria y emergencia en discapacidad- antes de concluir con la entrevista.