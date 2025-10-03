La información oficial de los vuelos de Espert con Machado contradice la versión del candidato

La Justicia confirmó que durante la campaña electoral de 2019, el ahora candidato de La Libertad Avanza a diputado nacional José Luis Espert viajó al menos 36 veces en aviones de empresas ligadas a Fred Machado, con quien compartió cinco de esos vuelos en abril de aquel año.

La información, de origen oficial, consta en la causa radicada en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se investigan desde 2021 los vuelos realizados por Espert en la antesala a los comicios de 2019, en los que compitió como candidato presidencial por el partido Unite, que fue luego sancionado por la justicia electoral por irregularidades en la rendición de fondos de campaña.

Los datos de la causa contradicen los dichos de Espert acerca de su vínculo con Machado, que se encuentra detenido a pedido de la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero. La Corte debe decidir ahora si lo extradita.

El candidato de LLA había dicho que conoció a Machado en un evento de empresarios de 2018 y que después “toda, toda, toda la relación” que había tenido con él había sido cuando volaron juntos a Viedma para que el candidato presentara un libro, el 18 de abril de 2019, pero los documentos oficiales dan cuenta de otros encuentros.

El 15 y el 18 de abril compartieron cinco viajes en la aeronave N28FM, en el marco de una corta gira en la que tocaron cinco aeropuertos.

El 15 de abril, como parte de una comitiva más amplia, partieron desde el aeropuerto de Catamarca hacia el de San Fernando; luego, según los datos oficiales, se dirigieron hacia “SAOV”, como se reconoce al aeropuerto regional de Villa María, Córdoba.

El 18 de abril el viaje fue, primero, desde San Fernando hasta Viedma, Rio Negro, para la presentación del libro de Espert (donde le agradeció a Machado públicamente por el viaje); y el segundo, de allí a Bahía Blanca.

Además de estos viajes, en la causa penal hay constancia de otros 31 traslados, en los que Espert voló solo o acompañado de otros pasajeros, como Nazareno Etchepare, quien fue su jefe de campaña en aquellas elecciones, o Luis Rosales, que lo secundó en la fórmula presidencial.

José Luis Espert, en 2019, con su entonces candidato a vicepresidente, Luis Rosales

Otros pasajeros en aquellos viajes de campaña fueron Gabriela Valle, Mercedes González, Lorenzo Iglesias, Emanuel Iglesias, Silvia Rodríguez, Franco Pirrotta, Iván Sherman, Gustavo Canteros, Damián Portal, Néstor Carreras y Karina Méndez, entre otros.

Qué se investiga

La causa que investiga estos vuelos -y que podría terminar acumulando la nueva denuncia de Juan Grabois contra Espert- se inició el 19 de abril de 2021 por una presentación de Adrián Marcelo Bastianes. Está identificada como “Espert, José Luis s/asociación ilícita” y según el requerimiento de instrucción de la fiscal federal Alejandra Mángano, la denuncia aludió a los supuestos delitos de “encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita”.

Alfredo "Fred" Machado Facebook South Aviation

La fiscal relató, cuando impulsó la investigación, que lo denunciado fue un supuesto financiamiento de parte de Federico Machado de la campaña presidencial de 2019 de Espert. La causa no fue delegada en la fiscalía; la investigación está desde sus inicios en manos del juzgado federal de Martínez de Giorgi.

Si bien la denuncia original fue muy amplia, la causa se concentró en investigar los vuelos en avión facilitados por Machado, informaron fuentes con acceso a las actuaciones.