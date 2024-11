La insólita defensa de la senadora Lucía Corpacci de la candidatura de Ariel Lijo para la Corte: “Los que pueden llegar a venir son peores”

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, firmó la semana pasada el dictamen que busca llevar a Ariel Lijo a la Corte Suprema y hoy dio un argumento insólito para explicar su apoyo: “Los que pueden llegar a venir son peores”.

Corpacci, peronista, confirmó que firmó el dictamen -que ya tiene las nueve firmas necesarias, pero todavía no se hizo público- y, consultada por El Destape Radio sobre por qué lo había hecho, dijo que cuando llegó el pliego de Lijo, ella creía que era importante que fuera una mujer, pero que como eso no se logró, decidió acompañar la postulación, tal como le había pedido el gobernador de su provincia, Raúl Jalil.

“Yo no tenía cuestionamientos... a ver, siempre uno puede ver algunas cosas, pero no cuestionamientos que me impidieran apoyar su pliego, salvo este [que no era una mujer]. Pero después llegó el otro pliego y era otro hombre [por Manuel García-Mansilla]. Se intentó acordar la posibilidad de que fuera una mujer, pero eso no se logró y yo había asumido el compromiso de que si eso no se daba antes de fin de año, yo iba a acompañar el pliego”, dijo Corpacci.

El periodista Ari Lijalad le preguntó entonces si su único cuestionamiento a Lijo era que no fuera una mujer. Ella respondió: “Mire, la verdad es que la Justicia está llena de cuestionamientos y gente que llegó que parecía intachable después demostró... la verdad... es tan difícil el tema de la Justicia”. Y añadió: “Hasta podría decirle que algún otro que manden me podría resultar mucho más preocupante”.

El kirchnerismo acusó a Lijo de ser un “juez del lawfare” y le criticó haber encarcelado a Amado Boudou. Consultada sobre cómo se conjugan esas críticas con el apoyo actual, ella respondió: “Me preocupa lo mismo que me preocupan cualquiera de los otros candidatos (...). Me parece que eso fue terrible [la detención de Boudou y la filtración de la foto en pijama del día que lo detuvieron], creo que fue un exceso pero que no fue de él. Creo que los que pueden venir pueden llegar a ser peores”.

Consultada sobre si había tenido una orden o aval de Cristina Kirchner, dijo que no. “No tengo la orden ni la iniciativa de Cristina Kirchner, pero por supuesto que lo hablamos en su momento. Yo le dije que era entre otras cosas un pedido del gobernador de la provincia, que quería que acompañáramos a los candidatos del gobierno nacional y el planteo fue: ‘Tratemos de que sea una mujer’, pero no lo logramos. Y esa fue la actitud del bloque”, relató. Corpacci dijo que no habló “ahora” del tema con Cristina Kirchner.

“Creo que la Corte, así como queda, no puede seguir funcionando. Yo firmé y creo que algunos otros senadores también van a acompañar”, adelantó la senadora sobre el dictamen. Consultada sobre por qué su bloque no utiliza su poder de bloqueo para frenar a Lijo y a cualquier otro candidato sobre el que tenga cuestionamiento (tienen 33 senadores y el acuerdo del Senado requiere dos tercios), Corpacci contestó: “No sé. Teniendo 33 hubo cosas que no pudimos frenar. Alguno piensa otra cosa. A veces pasa”.

El apoyo de Corpacci a la postulación de Lijo fue una jugada sorpresiva y la señal de un movimiento del peronismo: Corpacci fue la segunda en la lista del PJ que encabezó Cristina Kirchner y que luego fue proclamada para conducir el partido.

LA NACION