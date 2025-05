La insólita explicación por $LIBRA. Dos acusados dijeron a la Justicia que iban a donar 50 millones de dólares

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos empresarios imputados en el escándalo de $LIBRA y que tuvieron relación con el presidente Javier Milei, dijeron ante la Justicia que el negocio en torno a la cripto pretendía “donar” el 50% de las ganancias a pequeñas y medianas empresas. Y calificaron su participación como parte de un “proyecto altruista”.

Novelli y Terrones Godoy se definieron como asesores del norteamericano Hayden Davis, creador del negocio.

En su insólita explicación, ambos aseguraron que la donación para las pymes por la venta de esta memecoin respondía su “admiración” por el gobierno de Milei.

Los empresarios sostienen que el proyecto $LIBRA sigue activo y que Hayden Davis, creador y CEO de Kelsier Ventures, la empresa detrás de la criptomeda, debe entregar ahora unos 50 millones de dólares a los empresarios que se anotaron para recibir los grants, una subvención financiera no reembolsable.

Davis recaudó unos 100 millones de dólares. “El proyecto $LIBRA continúa y Davis debe distribuir las donaciones entre los empresarios argentinos que se anotaron; debe entregar la plata; no hay manera de no hacerlo y no se puede quedar con esos fondos”, dijeron a LA NACION en el entorno de Novelli y Terrones Godoy.

Davis dijo que tenía el dinero plata y que esperaba instrucciones del Gobierno sobre qué hacer con ella, lo que choca con las explicaciones de Novelli y Terrones Godoy que señalaron que Milei era ajeno a esta iniciativa.

“Era un proyecto altruista, el token no prometía retornos ni rendimientos, era en esencia una herramienta para movilizar capital privado voluntario hacia causas sociales, productivas, inspiradas en valores de la libertad económica y colaboración ciudadana”, dijeron Novelli y Terrones Godoy en la Justicia.

Novelli, Terrones Godoy y Davis están entre los imputados por la jueza María Servini y el fiscal Jorge Taiano, y son investigados junto con Javier Milei, Karina Milei, y el empresario Julián Pegg.

La causa está caratulada: “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito” y lleva el número 21.285/2025.

Hayden Davis - Mauricio Novelli - Sergio Morales - Manuel Terrones Godoy.

Los bienes de Terrones Godoy y Novelli -defendidos por Daniel Rubinovich-, están congelados por 90 días. Ambos empresarios se presentaron en el juzgado y explicaron su papel en el negocio. Dijeron que organizaron Tech Forum -el evento cripto de fin del año pasado del que participó Milei- para tentar a empresarios que proveyeran financiamiento privado.

Además aseguraron que su papel en el proyecto Viva la Libertad Proyect fue “exclusivamente en carácter de asesores externos” de Hyaden David, un excéntrico jugador millonario del mundo cripto que está detrás de la creación de $LIBRA.

Novelli y Terrones Godoy despegaron al Gobierno del escándalo y dijeron que no hubo “participación estatal en su financiamiento o en su gestión”, según confirmaron sus allegados a LA NACION.

Novelli exhibe credenciales como trader y Terrones Godoy se define como un referente de América latina en el entretenimiento digital, dada su experiencia como gamer que exhibió en su canal de YouTube, del que saltó a las criptomonedas.

En 2021 se conocieron y fundaron Tech Forum, que concretó su congreso en 2024. Julian Peh fue uno de los expositores y se reunió con Milei. Allí, Davis conoció al Presidente.

Novelli ya lo conocía a Milei pues era profesor en su “academia financiera” NW profesional Traders. Novelli se reunió con Milei y Karina Milei en la previa de Tech Forum, pero señaló que fue para organizar el evento, su producción, agenda y “preparar” la participación del Presidente, según argumentaron las fuentes.

Novelli y Terrones Godoy, como asesores, le propusieron entonces a Hayden Davis “acompañar” a las pymes, que tenían dificultades para acceder al crédito. Y Davis creó, según dijeron, Viva la Libertad Proyect. Esa fue la explicación que dieron en la Justicia.

Señalaron que a Davis lo inspiraba su “admiración por el liderazgo de Milei”, al que consideraba un actor clave del cambio cultural y económico global” junto con figuras como Elon Musk y Donald Trump“, según la reconstrucción de los planteos de ambos empresarios.

Davis le presentó el proyecto $LIBRA a Mieli el jueves 30 de enero, según señalaron, a partir de su experiencia previa con el lanzamiento de la memecoin Melania, la cripto de Melania Trump, esposa del presidente de los Estados Unidos.

Novelli y Terrones Godoy dijeron que Davis no pidió plata, ni apoyo, solo le informó a Milei.

El negocio de Davis, le dijeron a la jueza Servini y al fiscal Taiano, consistía en un modelo de distribución de capital mediante blockchain, en el que el 50 por ciento de los tokens emitidos “serían destinados gratuitamente” a Pymes y proyectos argentinos. Un regalo que, según argumentaron, es una práctica habitual en el mundo cripto.

Novelli yTerrones Godoy dijeron que todo corrió por cuenta de Davis, que ellos solo asesoraron, pero el norteamericano diseñó el proyecto que “tenía un objetivo altruista bien definido”.

La teoría era que, a medida que las pymes crecieran, se incrementarían los ingresos fiscales del país y el Estado iba a recaudar más, sin aumentar impuestos.

Viva la Libertad Project establecía que la memecoin $LIBRA iba a tener una emisión fija de tokens. Estos se iban a distribuir de la siguiente manera:

-50 % de los tokens eran para financiar proyectos de pymes mediante donaciones (grants).

-30 % de los tokens se reservaban para liquidez, es decir, para que hubiera fondos para comprar y vender.

-20 % de los tokens eran para el equipo (costos operativos, ganancias de los desarrolladores del proyecto).

Los tokens asignados a donaciones no iba a ser entregados todos juntos para no “pinchar” el valor de la moneda.

Novelli Y Terrones Godoy señalaron que cuando Milei posteó el 14 de febrero sobre $LIBRA y adjuntó un link, ese url iba a un formulario para anotarse para recibir donaciones.

El papel de Julian Peh en el negocio, según explicaron, era la gestión de los grants y el aspecto comunicacional, mediante Kip Protocol, una plataforma de transacciones y monetización.

Peh se encontró con Milei en Tech Forum en octubre de 2014 y obedecía órdenes de Kelsier Holding de Hayden.

Los empresarios remarcan en su defensa que el único interés de Milei era fondear a las pymes argentinas y que no obtuvo beneficios personales o económicos. Lo despegaron totalmente del caso.

Ellos también se despegaron de lanzamiento del token, dijeron que fue cosa de Hayden, y que nadie podía comprar $LIBRA mediante el link de Milei.

No contenía ningún enlace de compra, según dijeron, y señalaron que solo direccionaba al formulario para aplicar a las donaciones. Se requerían pasos complejos para comprar $LIBRA desde alli, según explicaron.