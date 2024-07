La interna de Pro en Mendoza: la vicegobernadora de Alfredo Cornejo perdió la elección ante un delfín de Omar De Marchi

Escuchar

MENDOZA.– Mientras cruje la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, las aguas de Pro también están divididas en territorio mendocino. En las elecciones partidarias de ayer empezó a despejarse el panorama: el poder “amarillo” en tierra cuyana quedó en manos de Omar de Marchi, actual funcionario de Javier Milei y el enemigo número uno del gobernador Alfredo Cornejo. Así, el diputado provincial Gabriel Pradines, uno de los delfines de De Marchi, se alzó con la presidencia del partido arrebatándole el sueño a la vicegobernadora Hebe Casado, quien aseguró que irá a la Justicia para impugnar la votación, ya que considera que hubo irregularidades en el proceso electoral. El resultado fue ajustado: 53% contra 47%.

Sin dudas, Cornejo y De Marchi son los protagonistas de la pelea de fondo. Ambos dirigentes mendocinos, desde “afuera”, pusieron todo para ganar los comicios. Cada un tiene en claro el objetivo: Cornejo busca que la agrupación que fundó Macri siga dentro de Cambia Mendoza; De Marchi, en cambio, anhela con retomar el control por fuera del oficialismo. Por eso, el triunfo de Pradines es una bocanada de aire refrescante para el exdemócrata.

Todas las fichas del oficialismo local estuvieron puestas en Casado, quien encabezó una de las listas, en medio de polémicas, acusaciones cruzadas y postergaciones, vinculadas al armado de las nóminas y a la falsificación de avales en algunas comunas; de hecho las votaciones debían realizarse el 2 de junio pasado. Más allá del accionar de la Justicia Federal, fue la Junta partidaria nacional la que tuvo que intervenir para calmar las aguas y permitir que ambos sectores puedan dirimir sus diferencias en las urnas. Pero esto no bastó: tras el revés en las votaciones, la vicegobernadora indicó que durante la jornada electoral también hubo anomalías con el reparto de las mesas por departamento y en la confección de los padrones, además de faltantes de sobres y demoras en sitios clave, y que la diferencia de votos no superó los 100 sufragios. Casado cargó contra la junta partidaria local por tener mayoría demarchista. “Fue una elección ilegítima. Estuvo embarrado todo el proceso, muy lejos de lo que pregona el Pro. De Marchi utilizó los vicios y mañas de la vieja política”, señaló Casado, quien prometió ir a la Justicia para denunciar “entorpecimiento” del proceso.

Por el contrario, Pradines desestimó las acusaciones y aseguró que vencieron por casi 200 votos de diferencia. “La elección la ganamos bien; fue todo transparente. La junta electoral anterior, en manos de Casado, fue removida por el PRO nacional por la cantidad de trampas que hacía”, apuntó el vencedor de los comicios, y agregó: “Omar es un afiliado del Pro, pero lo preocupante es que Cornejo es radical. Es un escándalo que intendentes, funcionarios, concejales y legisladores radicales encabezaron las campañas en los departamentos”.

De Marchi, actual secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación y exaliado de Cambia Mendoza, pegó el portazo el año pasado para crear la Unión Mendocina y competir por el Sillón de San Martín frente a Cornejo, lo que generó serias diferencias con los “amarillos” que se quedaron en Cambia Mendoza. Fue una dura pelea que terminó con la intervención nacional del partido, pero De Marchi no se dio por vencido y buscó que el Pro no se le escapara. Así, en el armado de las boletas, el funcionario de Milei y ex presidente del Pro mendocino, puso a uno de sus hombres a pelear en las urnas.

Con el correr de los días, la interna del Pro en Mendoza acumuló tensiones y tomó mayor dimensión, sobre todo por la pelea de fondo, donde se juega el poder real: Cornejo, hoy en sintonía más fina con Bullrich, o De Marchi, actualmente respaldado por Macri. Fue una dura contienda, con baja participación, que no superó el 20%, donde Pradines se impuso en los municipios de mayor peso en afiliados, por lo que existía una preocupación creciente en las filas del oficialismo, ya que una derrota de la vicegobernadora, que finalmente ocurrió, era un golpe fuerte para el actual mandatario provincial. Por eso, en los últimos días, se había observado una mayor presencia y apoyo de los referentes bullrichistas en la campaña de Casado así como un acercamiento de la líder de la Libertad Avanza en Mendoza, la diputada nacional Lourdes Arrieta, quien se muestra cada vez más lejos de De Marchi.

Omar De Marchi y Alfredo Cornejo Marcelo Aguilar - LA NACION

Una treintena de escuelas estuvieron disponibles para las votaciones, en tres categorías, bajo el tradicional formato “sábana”, a contramano del avance que ya tuvo la provincia con el sistema de Boleta Única. En diferentes urnas se votó: las autoridades del partido, las Mujeres Pro y la presidencia de la Juventud Pro. También, se sufragó para elegir vocales y representantes para la Asamblea partidaria. Más de 18.000 afiliados del partido amarillo estaban habilitados para votar.

En definitiva, lo que se puso en juego es la continuidad o no de los amarillos en el esquema político y electoral del gobernador, quien, para no perder poder, se muestra cada vez más alineado a los movimientos de La Libertad Avanza, por lo que no se descarta que en 2025 se produzca una jugada en conjunto, que incluya incluso al mendocino que sueña con reemplazar a Cornejo en el camino hacia el 2027: el actual ministro de Defensa, Luis Petri. Sin embargo, lo que ahora quedó en claro y mas cerca de concretarse es el inminente quiebre y salida del Pro de la coalición que lidera Cornejo, la cual, con el correr de los años, viene experimentando una sangría.