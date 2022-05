La interna sin fin: Malena Galmarini cruzó a Gabriela Cerruti en el chat de “mujeres gobernando”

El Frente de Todos exhibe sus diferencias en todas las plataformas. A los cuestionamientos públicos, especialmente sobre el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumó en las últimas horas un contrapunto que tuvo a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y la titular de AySA, Malena Galmarini, como principales protagonistas.

El escenario del enfrentamiento fue el grupo de WhatsApp conocido como “Mujeres gobernando”, que integran más de 200 funcionarias de todas las áreas de Gobierno. Fue ahí que Galmarini reclamó por la falta de organización y aviso previo ante el anuncio que protagonizará mañana el jefe del Estado , donde oficializará el envío al Congreso de un proyecto de ley para “lograr en nuestro país un régimen de licencias parentales igualitarias”.

El objetivo de la iniciativa apunta a ampliar días por maternidad, paternidad y adopción, y también la inclusión de los monotributistas y autónomos.

La discusión interna comenzó cuando la subsecretaria de Políticas de Inclusión, Pamela Ares, cercana al Presidente y enrolada políticamente con el canciller Santiago Cafiero y la diputada Victoria Tolosa Paz, mostró su sorpresa por no haber recibido la invitación al acto que encabezarán Fernández y Elizabeth Gómez Alcorta, pese a ser una de las responsables de la letra del proyecto de ley.

El mensaje de Ares provocó una rápida reacción de otras funcionarias que tampoco habían sido notificadas, entre ellas Galmarini. “No me llegó, compañera. Con tan poca anticipación me es imposible ir. Aunque me hubiera gustado. Entiendo que no hay lugar para todas y se escoge a las más cercanas. Gracias de todas formas. Abrazo sororo ”, fue la respuesta de la tigrense.

El cruce entre Galmarini y Cerruti

“No, Malena Galmarini. Están saliendo recién hoy [por las invitaciones]. Todo es así, usted sabe”, contestó Cerruti, que buscó aquietar las aguas.

Pero no lo logró. “Sí, sí. ¡Entiendo! Sabía porque anteayer le mandaron la invitación a mi marido”, escribió la responsable de AySA. Así, en una frase expuso que Presidencia le había enviado la invitación a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, unos días antes.

Mujeres Gobernando es un "colectivo de políticas argentinas que trabaja, milita y gestiona por la igualdad, la paridad, el fin del las violencias y del patriarcado", según indican en su cuenta de Twitter oficial Instagram

Algunas de las involucradas en la discusión ven detrás de esto una práctica habitual. Según pudo saber LA NACION, las funcionarias del interior vienen cuestionando el centralismo porteño a la hora de tomar decisiones políticas.

En su reclamo, Ares asentó esa posición. “Abandonar la política y la construcción política es el más letal de los errores que podemos cometer”, lanzó la especialista en políticas públicas.

El proyecto, que mañana hará oficial el Presidente, amplía en un primer paso las licencias por nacimiento a 15 días para padres y progenitores no gestantes. Hoy es de 48 horas. Además, vuelve obligatoria la licencia. La iniciativa también incorporaría nuevas licencias como: cuidado de personas enfermas, violencia de género, por trámites de adopción y acompañamiento de cónyuge/conviviente que se somete a técnicas de reproducción asistida.