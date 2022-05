Piqueteros oficialistas piden un ministerio propio y advierten: “No somos funcionales a debilitar el Gobierno”

Movilizados por el Día del Trabajador, los movimientos sociales que integran el gobierno de Alberto Fernández reclamaron la creación de un Ministerio de la Economía Popular . Se trata de las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en las que conviven grupos alineados con el Presidente, como Somos-Barrios de Pie y el Movimiento Evita, y otros que hoy se muestran más cercanos al kirchnerismo duro, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El reclamo de los piqueteros oficialistas por un ministerio propio se enmarca en una Ley de Tierra, Techo y Trabajo que, entre otros puntos, pide crear un salario básico universal, un monotributo productivo, una prórroga de la prohibición de desalojos de barrios populares y la disponibilidad de tierras fiscales.

En el escenario montado sobre la Avenida 9 de Julio y la esquina de la Avenida de Mayo, una imagen de la Virgen se colocó frente al atril para cinco oradores de las agrupaciones que integran la UTEP.

El tránsito está cortado desde la avenida San Juan, sentido al norte, y las columnas colman la avenida 9 de Julio a partir de Belgrano, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. La jornada de actos por el Día del Trabajador seguirá con una movilización del Frente de Izquierda, que a las 16 se concentrará en Plaza de Mayo .

Los principales oradores del acto de la UTEP son su secretario general, Esteban “Gringo” Castro; Gildo Onorato, del Movimiento Evita; Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, de Barrios de Pie-Somos; y Juan Carlos Alderete, de la CCC.

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, envió un video para respaldar la movilización, criticar al gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, y reclamar por su libertad. “Seguimos siendo rehenes de Morales, el lawfare existe. La grieta está, es entre los pobres y los poderosos”, sostuvo Sala, que cumple prisión domiciliaria con una condena confirmada por la Corte Suprema y otras causas aún en trámite.

El secretario adjunto de los camioneros y uno de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano, envió una adhesión, al igual que UPCN, gremio que lidera Andrés Rodríguez. La movilización, sin embargo, es solo de las organizaciones sociales, no de los gremios de la CGT.

“No somos funcionales a debilitar el Gobierno”

Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, apuntó contra las internas en el oficialismo y las pulseada del Frente de Todos con la oposición: “Muchas leyes duermen en el Congreso. Vemos esa pelea de palacio por la silla de forma payasesca. El problema está en la calle. Es urgente la ley de Tierra, Techo y Trabajo”.

” Sabemos que falta, pero no somos funcionales a debilitar el Gobierno ”, advirtió, para marcar distancia con el kirchnerismo duro. Pero envió otro mensaje a la Casa Rosada: “A los compañeros del Poder Ejecutivo: no nos alcanza con el Plan 2030. No alcanza con dos millones de puestos de trabajo: hay 18 millones de pobres. No alcanza con lo hecho. Agradecemos los esfuerzos, pero queremos más ”.

A su turno, Juan Carlos Alderete, diputado nacional y líder de la CCC, pidió mayor dureza a Fernández. “Le pedimos a nuestro presidente que tome las medidas necesarias para frenar la inflación contra esos terratenientes y empresas monopólicas que se llevan nuestra riqueza”, resaltó.

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP y referente de Barrios de Pie, envió un mensaje en clave electoral. “Los movimientos sociales estamos de pie y no vamos a permitir que digan que en 2023 vamos a perder. No vamos a perder ”, advirtió, retomando la arenga que Alberto Fernández había pronunciado en José C. Paz, en contra del libreto que el kirchnerismo hizo circular con fuerza, dando por hecho una derrota en las urnas el año próximo.

Noticia en desarrollo