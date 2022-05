El plan de Martín Lousteau para posicionarse en Juntos por el Cambio y arrebatarle la Ciudad a Pro en 2023

Promediaba la reunión cumbre del miércoles de Juntos por el Cambio en un pequeño salón en el barrio de Recoleta cuando Horacio Rodríguez Larreta tomó la palabra e introdujo el tema que hace crujir los cimientos de la coalición opositora: cómo unificar el discurso ante la opinión pública y posicionarse frente a la irrupción de Javier Milei en el tablero político. Desde un costado, Mauricio Macri insistió ante sus socios en que las ideas del libertario eran “buenas” y pidió una estrategia para impedir que el economista se quede con el discurso de JxC. En ese instante, Martín Lousteau salió a cruzarlo: “Dejemos de decir eso. Es un show y no tiene ninguna idea buena” .

Para el líder de Evolución Radical, la fuerza que construye desde hace años para acumular capital político y diferenciarse del ala tradicional de la UCR, Milei es un límite: no está dispuesto a compartir un espacio con el libertario. Por eso, junto a Larreta y Gerardo Morales empujó en el debate de la mesa nacional de la coalición opositora del miércoles pasado la idea de cerrarle la puerta a una eventual alianza con el diputado de La Libertad Avanza. “No está en JxC y lo quiere romper. Y hay que decirlo”, enfatizó. Su cruzada para frenar el “coqueteo” de los “halcones” con Milei responde a que le inquieta que la fuerza no tenga una identidad política clara.

Alertado por la chance de que la Argentina se enfrente a una crisis terminal y atento a una posible implosión del sistema político , Lousteau activó su plan para tener una más influencia en Juntos por el Cambio e incidir en el rumbo de un eventual gobierno de la coalición opositora en 2023. En paralelo, teje su proyecto para competir por la sucesión de Larreta en la Capital, la casa matriz de Pro, en las próximas elecciones. Para el senador nacional, esos dos objetivos van de la mano. Es que Lousteau visualiza que la economía argentina camina hacia al abismo: cree que el país convivirá con alta inflación y bajo crecimiento durante los próximos meses. El combo, teme, es explosivo ante la fragilidad de la situación social. “La economía se va a estrellar de una manera no menor”, avisa a los suyos.

Preocupado por el escenario, el líder de Evolución Radical confecciona con sigilo –puso en marcha una fundación e intensifica el trabajo de su consultora- un programa económico para el próximo gobierno. Entiende que la herencia que recibirá la próxima administración nacional será más compleja que el escenario que enfrentó Macri en diciembre de 2015. Su obsesión, dicen cerca del senador, es discutir una hoja de ruta para lidiar con los problemas estructurales del país. Por estos días debate sus discrepancias con el equipo económico que conduce Hernán Lacunza, a cargo del plan de Larreta y de Pro. Le inquieta ver que otros aspirantes a la Presidencia, como Morales, Facundo Manes o Patricia Bullrich, no prioricen el armado de un staff y un plan.

Lousteau teme que la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner erosione aún más la situación económica, retroalimente la tensión cambiaria y dispare la inflación. Una implosión, vislumbra, podría poner en jaque a JxC y a todo el sistema político. “Estamos cerca de pegarnos un palo enorme. Y, por otro lado, hay oportunidades concretas para que la Argentina salga adelante, pero hay que abordarlas con mucho cuidado” , remarca Lousteau ante sus leales en los debates internos de Evolución.

Tras coquetear con una candidatura presidencial, Lousteau decidió competir por la Capital . Con la venia de Larreta, quien les dio lugares a laderos del senador en la Ciudad, activó las recorridas por los barrios porteños (ayer estuvo en Almagro y Caballito) y se prepara para competir en las PASO.

Pero Lousteau no solo apuesta a arrebatarle al Pro su histórico bastión electoral, donde afianza su alianza con Daniel “El Tano” Angelici, sino que también quiere aumentar el peso político y el volumen electoral de Evolución Radical. Por tanto, ante la decisión de Manes de competir por la Presidencia y la chance de que la UCR le entregue la provincia de Buenos Aires al Pro, como ocurrió en 2015 con la candidatura de Vidal, impulsa a Martín Tetaz como eventual postulante a gobernador o senador nacional en el distrito más poblado del país. También apuesta sus fichas por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rodrigo de Loredo (Córdoba), Flavio Fama (Catamarca), Alejandro Cacace (San Luis) o Pablo Cervi (Neuquén), entre otros. Anhela tener un bloque más numeroso en el Congreso –en diciembre decidieron romper la bancada de la UCR- y al menos dos gobernadores para condicionar políticas o incidir en la filosofía económica del próximo gobierno de Juntos por el Cambio, en caso de un triunfo electoral en 2023. Es decir, pretende acumular capital para tener poder de veto en caso de que Larreta o uno de los presidenciables de JxC decidan apostar por un “shock” económico de derecha o que Macri se vuelva a calzar el traje de candidato y amague con hacer “más de lo mismo, pero más rápido” en un eventual “segundo tiempo”.

“En caso de que la UCR no tenga un candidato a presidente, no podemos ser furgón de cola de alguien que no toma en cuenta tus opiniones”, dicen en las oficinas que montó el senador nacional a metros del Palacio del Congreso. En ese sentido, Lousteau mantiene sus diferencias con el sector tradicional del radicalismo, que representan Morales, Ernesto Sanz o Mario Negri. Está convencido de que la UCR debe exhibir un programa, renovar su estrategia de comunicación y dejar de lado el discurso “estatista” y anticuado para recuperar su potencial electoral. “No se puede representar una política virtuosa sin tener la organización interna para ir a apuntalar a los buenos candidatos que tiene el radicalismo en distintos lugares” , evangeliza a los suyos.

El próximo fin de semana encabezará en Santa Fe el primer encuentro nacional de Evolución Radical: su objetivo es mostrar que armó una fuerza que tiene una cosmovisión e ideología para gobernar la Argentina .

Lousteau visualiza que la alquimia electoral en JxC es prematura, sobre todo por la volatilidad de la situación económica y la feroz interna en el Frente de Todos. Percibe que la ruptura definitiva de la coalición oficialista podría poner en crisis a Juntos por el Cambio y derivar en una fragmentación del sistema de alianzas. Y no descarta que Macri se convierta en otro factor de tensión : lo imagina como candidato puesto, si al expresidente le dan los números en las encuestas.

Con el terremoto político en pleno movimiento, el senador aventura que el escenario ideal para JxC sería elegir sus candidatos a presidente a través de una interna cruzada. Es decir, pretende que en las PASO haya fórmulas mixtas y no una competencia directa entre el Pro y la UCR.