La investigación que reconstruyó cómo se administraron negocios comerciales vinculados al fútbol

Durante los últimos años, una serie de investigaciones periodísticas y judiciales comenzó a reconstruir cómo se administraron algunos de los principales negocios comerciales vinculados al fútbol argentino. Contratos internacionales, derechos de televisación, patrocinadores, partidos amistosos, intermediarios privados y movimientos de fondos entre distintos países forman parte de un entramado que hoy es analizado por la Justicia y distintos organismos de control.

La cobertura conocida como AFAgate reúne ese rompecabezas a partir de expedientes judiciales, documentos comerciales, registros societarios, movimientos bancarios y testimonios. El objetivo de la investigación es explicar cómo funcionó el circuito financiero detrás de algunos de los negocios más importantes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y por qué diversas operaciones despertaron sospechas de posibles irregularidades.

Entre los ejes de la investigación aparecieron los contratos firmados para comercializar los activos internacionales del fútbol argentino, el rol de empresas intermediarias radicadas en el exterior, los mecanismos utilizados para canalizar ingresos provenientes de auspicios, amistosos y derechos comerciales, y el posterior destino de parte de esos fondos.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, uno de los investigados en la causa JUAN MABROMATA - AFP

La documentación también analizó la utilización de sociedades constituidas fuera del país, las transferencias entre distintas jurisdicciones, la compra de bienes de alto valor y la existencia de estructuras societarias que hoy son objeto de investigación para determinar si fueron utilizadas para ocultar beneficiarios finales o dificultar el seguimiento del dinero.

Otro de los aspectos abordados es la relación entre las operaciones comerciales y las distintas causas abiertas en la Argentina. Las investigaciones buscan establecer si existieron posibles maniobras de lavado de activos, evasión tributaria, administración fraudulenta, desvío de fondos u otras figuras penales. A su vez, distintos organismos públicos, denuncias particulares y presentaciones ante entidades deportivas internacionales dieron origen a expedientes que actualmente tramitan en diferentes fueros judiciales.

Se reconstruyó el contexto en el que se desarrollaron estas operaciones, se analizó el crecimiento económico de la AFA durante los últimos años y se presentaron las distintas posiciones alrededor del caso. Mientras los investigadores intentan determinar la legalidad de los movimientos financieros, la conducción de la entidad rechazó una y otra vez las acusaciones y sostiene que todas las contrataciones se realizaron dentro del marco legal y que la institución logró sanear sus cuentas y fortalecer sus ingresos.

Del otro lado posan la lupa sobre cómo funciona el negocio económico que rodea al fútbol argentino y cuáles son las preguntas que todavía buscan respuesta.

Archivos de consulta

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