Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 23:33

El periodista Jorge Lanata se refirió hoy a la presentación del libro de Cristina Kirchner en la feria del libro, en el cual la expresidenta dijo que "va a ser necesario un contrato social de todos los argentinos".

"Estuvimos ante una máscara de lo que se supone que es una nueva Cristina", analizó el periodista en el canal de noticias TN.

"Vimos una Cristina buena, moderada, con algunas paradojas. Es gracioso cuando dice que Alberto Fernández es quien le sugirió hacer el libro, cuando él hace un año formaba parte de las duras críticas hacia ella", añadió.

Lanata también se mostró sorprendido por el hecho que la exmandataria contara durante su discurso, que duró 40 minutos, que la idea de escribir el libro fue de Alberto Fernández, exjefe de Gabinete durante su gobierno y el de Néstor Kirchner.

"Vimos una Cristina buena, moderada, con algunas paradojas. Es gracioso cuando dice que Alberto Fernández es quien le sugirió hacer el libro, cuando él hace un año formaba parte de las duras críticas hacia ella", comentó el periodista.

Y se rió al recordar un momento de la presentación: "Me parece muy importante la parte en la que nos contó que no es Dios y no escribió la Biblia. Me resulta tranquilizador". Y consideró que el elogio "a Trump fue raro".

Al respecto Cristina Kirchner había mencionado el caso del presidente de Estados Unidos Donald Trump que alcanzó el menor índice de desempleo en ese país en 50 años. La tasa se redujo del 3,8% al 3,6% -nivel considerado de "pleno empleo" por los economistas- y refleja los inéditos logros macroeconómicos de la administración republicana, que, a pesar de las tendencias recesivas en el mundo, sigue mostrando altísimos niveles de crecimiento.

"Es necesario que todos pongamos esfuerzo para generar trabajo genuino y que el compromiso sea de todos, obviamente, no hay mayor compromiso primero del Estado de generar las políticas y segundo de los empresario para generar ese empleo. No hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte", dijo Cristina Kirchner.

Fue así como la senadora se refirió a la situación económica estadounidense y propuso imitar esas políticas económicas. "Miren lo que está pasando en Estados Unidos, la economía vuela, tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. Algunos se dieron cuenta de que tenían que volver a generar trabajo industrial en el país para volver a generar riqueza, sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que les dicen allá imiten lo que hacen allá", reiteró.