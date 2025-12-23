La jubilada y el monotributista ligados a la AFA adquirieron la mansión con helipuerto en un precio irrisorio

La mansión con helipuerto de Villa Rosa, en Pilar, que la Justicia trata de determinar si pertenece a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue adquirida por quienes figuran hoy como sus propietarios en apenas 1,8 millones de dólares, a razón de sólo 32 dólares el metro cuadrado, una cifra muy por debajo de los valores de mercado, según consta en la escritura.

El documento, difundido por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, señala que el predio de 55.690 metros cuadrados en Villa Rosa, fue adquirido en ese precio por la firma Central Park Drinks a la empresa Malte SRL.

“La operación se habría hecho por un valor muy por debajo de los valores de mercado, pero lo debe determinar la Justicia”, dijo a LA NACION Yofe, uno de los denunciantes.

Mauro Javier Paz aparece firmando por Malte SRL y Luciano Pantano, por Central Park Drinks. Paz era el presidente de una asociación de Fútbol Femenino asociada a la AFA y Pantano, el presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamente AFA

Según la escritura, el domicilio de Paz es el de la calle Posadas 1111 de la Capital Federal, en Retiro, y el de Malte es Posadas 1111, en Santiago del Estero, el mismo de la empresa HT, perteneciente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Paz dice que vive en San Justo, partido de La Matanza, en Peribuy 2244, según la escritura. En realidad, el nombre de la calle es Peribebuy 2244 y esa dirección pertenece a una modesta vivienda de clase media, situada frente a un corralón donde compran y se depositan pallets de madera.

Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.

El helipuerto, el haras y el galpón de la quinta de Villa Rosa Ricardo Pristupluk

Su madre, Ana Conte, que también figura como accionista de la empresa que compró la mansión, es jubilada y trabajadora autónoma. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Pantano tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de Central Parks Drinks S.R.L. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.” y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

El galón donde fueron hallados medio centenar de vehículos de lujo y colección

Con esa reestructuración, el exdirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.

Dos semanas después la empresa compró el predio donde está la mansión, según la denuncia.

Ese inmueble había sido comprado por el exfutbolista Carlos Tévez el 28 de junio de 2023.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Pantano pagó 1,8 millones de dólares mediante una transferencia la cuenta 18903/2 del Banco Credicoop hacia una cuenta especial en dólares del Banco Coinag S.A., perteneciente a la vendedora.

Ese banco es justamente con el que operaba Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, para emitir tarjetas de crédito. Una de ellas se le cedió a Claudio “Chiqui” Tapia.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

La operación de la quinta fue cerrada el pasado 30 de mayo de 2024 e involucró el traspaso de ese inmueble de más de cinco hectáreas.

La transacción quedó registrada bajo la escritura número 66, autorizada por la escribana María José Leoni Peña en la ciudad de Buenos Aires.

El predio posee una superficie total de cinco hectáreas, cincuenta y cuatro áreas y cuarenta y cinco centiáreas (aproximadamente 55.690 metros cuadrados).

El terreno cuenta con frentes sobre las calles La Rioja, Misiones y Lamadrid, lo que le otorga una conectividad estratégica en la zona.

Carlitos Tevez apuntó contra Toviggino X Carlos Tevez

En esa quinta fueron encontrados en un galpón 54 autos de lujo, de colección y motocicletas, con permiso para ser manejados por integrantes de la familia de Toviggino.

La escritura deja constancia de una situación legal particular: existe un embargo vigente sobre el inmueble por una suma cercana a los $140.000 pesos, en el marco de una causa caratulada “Fisco PBA c/ Tévez Carlos Alberto s/ Apremio”.

No obstante, la sociedad compradora aceptó la transferencia asumiendo el conocimiento de esta medida, dado que se informó que el levantamiento de la medida estaba en trámite.

Pantano y Conte fueron citados a explicar por escrito u oralmente en el juzgado de Marcelo Aguinsky cómo fue que adquirieron esa mansión y otra casa en un barrio cerrado cercano, que también fue allanada por la Justicia.