¿Guiño a La Libertad Avanza?: La Junta electoral bonaerense flexibilizó los requisitos de fiscalización para las fuerzas más chicas

La Junta electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió hoy que, en las elecciones del próximo domingo, las distintas fuerzas podrán designar como fiscales partidarios a personas que residan en otros distritos del país, tanto en las provincias como en la ciudad de Buenos Aires.

La resolución se fundó en la necesidad de equiparar condiciones y oportunidades de control en todas las fuerzas políticas, según se informó. Pero en la política bonaerense se interpretó como un guiño hacia La Libertad Avanza (LLA), que no tiene un armado de fiscales consolidado en el distrito.

“Se debe poner en igualdad de condiciones a todas las asociaciones políticas -se señala- teniendo todas las mismas facultades de designar como fiscales a personas en forma indistinta al distrito en el que estén registradas, por lo que es necesario otorgarle una mayor flexibilidad a la designación de sus fiscales, toda vez que en las elecciones del 7 de septiembre del corriente año”.

Hilda Kogan, presidenta de la Junta Electoral bonaerense y jueza de la Suprema Corte provincial JEB

Así, la disposición, que lleva la firma de la presidenta de la Junta, Hilda Kogan, su vice, Ana María Bourimborde, y la de vocales y secretario, favorece a las fuerzas que no cuenten con un reparto parejo en las ocho secciones electorales bonaerenses, donde se distribuyen las 41.189 mesas de votación.

“El Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto. Dentro del proceso electoral, el rol del Estado es decisivo”, se señala en el escrito, citando un fallo de la Corte Suprema.

En esa línea, la junta señaló que el domicilio de los fiscales no tiene ninguna incidencia en la tarea de control electoral partidario y que la restricción que hasta hoy regía “no guarda razonabilidad”.

La resolución fue firmada a tres días de las elecciones Alejandro Guyot

“La participación de los fiscales partidarios es una de las herramientas que garantiza que los resultados de los comicios sean fiel reflejo de la expresión libre, auténtica y espontánea de la voluntad de los electores, fortaleciendo así el derecho de participación política”, se agrega.

Este domingo, la provincia renovará 46 bancas de Diputados y 23 de Senadores. El foco principal de la contiende se concentra en los 24 municipios del conurbano que dominan la primera y la tercera sección, donde votan más de diez millones de bonaerenses y se aglutina el 70% del padrón provincial.