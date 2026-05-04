A qué hora es la conferencia de prensa de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, volverá a las conferencias de prensa luego de más de un mes sin presentarse en Casa Rosada y en medio de la polémica por la decisión del Gobierno de bloquear el ingreso de los acreditados a la sala de periodistas. De esta forma, este lunes a las 11, el funcionario mileísta retomará su tarea como portavoz con el objetivo de explicar los cambios en la sede del Ejecutivo.

Mientras que a partir de esta mañana también se tomó la decisión de reabrir la sala de prensa de la Casa Rosada y permitir nuevamente el ingreso de los periodistas acreditados en Balcarce 50, la circulación se encuentra mucho más restringida.

El regreso de Adorni a las conferencias se da, además, en medio de la polémica por la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene involucrado. En el último tiempo, el proceso judicial avanzó a ritmo sostenido y la Justicia consolidó elementos que, a partir de su estilo de vida y patrimonio, aumentaron la sospecha inicial de que podría existir un desbalance en la ecuación ingresos y egresos del funcionario.

La última conferencia de Adorni había sido el pasado 25 de marzo, poco después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre sus viajes y los nuevos bienes que componen su patrimonio.

Adorni en la presentación del informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

Cambios en la Rosada

Según pudo saber LA NACION, a partir de este lunes no se les permitirá a los acreditados circular por los pasillos ni permanecer en el patio central —conocido como “Patio de las Palmeras”— desde donde antes se podía observar el movimiento de los funcionarios. Tampoco se habilitó el paso por el pasillo que lleva al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, que conecta el primer piso con la planta baja del edificio.

En la sala de prensa, un vidrio esmerilado impide la visión del balcón que da al Patio de las Palmeras. Asimismo, la puerta para acceder a ese balcón y ver desde arriba a quienes entran y salen, también está cerrada.

Al ingresar, funcionarios de Casa Militar revisan una lista para permitir el paso; los periodistas ingresan por la esquina del edificio, y allí son palpados y revisados nuevamente, con scanner y detector de metales. Al salir, deben dejar sus credenciales de prensa. Parte de estas modificaciones serán las que explicará Adorni en su conferencia de este lunes.

La decisión de volver a permitir el ingreso de la prensa acreditada se dio este jueves, después de una conversación sobre el tema entre el jefe de Gabinete y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y tras una semana en el que el ingreso de la prensa estuvo impedido.

Lanari, Adorni y Milei, en conferencia de prensa

El cierre de la sala de periodistas

La polémica medida había entrado en vigencia el 23 de abril pasado, en medio de una fuerte escalada de los ataques verbales del presidente Javier Milei contra la prensa. La decisión de impedir el ingreso de los periodistas había sido tomada en la cúpula libertaria, según siempre dijeron desde el corazón del Gobierno.

Según el Gobierno, la decisión de reabrir la sala se dio ahora porque ya pudieron repasar el sistema de seguridad, decidir mayores controles y contar con las garantías necesarias para el Presidente.

En la Rosada dijeron en las últimas horas que mientras estuvo bloqueado el acceso a periodistas hubo una “revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, entre otros”.