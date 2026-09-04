La primera reacción de la prensa inglesa al discurso de Milei: “Es algo del pasado”

El presidente Javier Milei brindó este jueves a la noche una cadena nacional en donde anunció nuevas medidas para reivindicar la soberanía nacional sobre las islas Malvinas, luego de que Donald Trump pusiera en tela de juicio la continuidad del apoyo de Estados Unidos hacia Reino Unido en la “cuestión Malvinas, y la reacción de la prensa británica no se hizo esperar: “Es algo del pasado”.

El primer medio en reaccionar a los anuncios del mandatario argentino fue la cadena de noticias Sky News a través de su corresponsal Mark Stone, quien analizó el discurso de Milei bajo el título: “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente”.

Para el periodista la declaración de Milei sobre las Malvinas fue “contundente”, pero aclaró: “No aportó nada nuevo”. “Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado”, dijo y agregó: “Es una postura que se remonta a muchos años atrás.”

El análisis del corresponsal de Sky News

En ese sentido, contradijo las afirmaciones de Milei acerca de la usurpación británica ocurrida en el siglo XIX y enfatizó: “Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de la Argentina.”

No obstante, Stone resaltó un punto determinante actual que podría inclinar la balanza hacia el lado argentino: las recientes declaraciones de Donald Trump y la cercanía de la administración libertaria con la Casa Blanca.

El corresponsal calificó al líder republicano como “un presidente como ningún otro” y “amigo de Milei”, que ha enturbiado las aguas en cuanto a si Estados Unidos cambiará o no su posición de neutralidad respecto a si las Malvinas son británicas o argentinas".

Javier Milei: "Asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es supervivencia”

Además, remarca que pese a que hasta hace poco “se bromeaba diciendo que en las Malvinas solo había ovejas”, el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en las cercanías del archipiélago reestableció el peso estratégico del lugar.

“Dos compañías, una británica y otra israelí, planean perforar próximamente. Es evidente que la Argentina quiere participar en ese mercado, y quizás Trump también”, diagnosticó Stone. Este fue uno de los puntos principales enunciados por Milei, quien apuntó directamente contra el proyecto británico Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

Asimismo, Stone destaca que Milei “se siente animado” por el desempeño económico de su gestión. “Él siente que este es un momento en el que realmente puede hacer algo”, y aclara que los anuncios del gobierno argentino se limitan, por ahora, solo a sanciones, y que no se habló de ninguna una acción militar.

Por último, recuerda el desenlace de la guerra: “Gran Bretaña logró recuperar las Islas Malvinas en 1982. ¿Podría Gran Bretaña desplegar una armada como la de entonces para recuperarlas ahora? No lo creo".