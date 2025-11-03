La Justicia avanza con el decomiso a Lázaro Báez de US$50 millones en la causa de la ruta del dinero K

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó tres recursos del empresario Lázaro Báez y avanzó con la decisión de decomisar sus bienes por 50 millones de dólares, en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que fue condenado por lavado de dinero.

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos avanzaron en el caso donde Lázaro y su hijo Martín Báez tienen una condena firme de 15 y 6 años y 6 meses, respectivamente.

Ante la firmeza de las condenas, multas y decomisos recaídos en la causa de la ruta del dinero K, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 inició el proceso de ejecución del decomiso.

Báez fue internado el sábado pasado en el Hospital Dr. Eurnekian de Ezeiza para realizarle estudios clínicos, como una endoscopia, una radiografía de estómago, así como también un análisis de laboratorio.

Pero a pedido de su defensa y tras la aprobación del juez Néstor Costabel del tribunal oral federal 4, fue trasladado al Sanatorio Los Arcos de Palermo, donde permanece para ser estudiado.

La Casación declaró ahora inadmisible el recurso de queja interpuesto por las defensas de Lázaro Báez y Martín Báez contra el decreto dictado por el tribunal oral federal 4 que dispuso el proceso para ejecutar los decomisos impuestos por sentencia condenatoria firme.

De esta forma, el máximo tribunal penal de país avaló la decisión del juez Costabel, que sostuvo que la ejecución de la sentencia sigue su curso conforme a los procedimientos legales establecidos en el Código Penal y en el Código Procesal Penal de la Nación.

Martín Báez, hijo de Lázaro, fue condenado a 9 años de prisión en la misma causa que su padre Archivo

La decisión fue tomada tras la apelación de la defensa, que buscaba detener los proceso de ejecución de los bienes y dinero. Los Báez fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 el 26 de abril de 2021. Esa condena fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 28 de febrero de 2023.

Asimismo recientemente, la Corte Suprema de Justicia la dejó firme, al rechazar los recursos de los implicados.

En agosto pasado, el juez Costabel empezó a decomisar propiedades y activos de Lázaro Báez y su hijo Martín Báez. Entre su patrimonio y el de sus empresas, la Justicia tiene registrados 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el extranjero.

La mayoría de los bienes fueron ya rematados en la causa comercial por la quiebra de Austral Construcciones en un proceso donde s se pagaron deudas a proveedores, trabajadores y a la AFIP, además de cobrarse los honorarios los síndicos del proceso.

Una tasación que se realizó en noviembre de 2017 determinó que Báez tenía 3.058.871.300 pesos, unos 200 millones de dólares en aquel momento. El TOF N°4, con la firma del juez Costabel, ordenó el decomiso de U$D 54.872.866,69, solo por el lavado de dinero cometido entre 2010 y 2013.

Como penalización, además, la Justicia le impuso a Báez padre una multa equivalente al triple de ese monto. En el caso de Martín Báez, pagará siete veces la cantidad de dinero que lavó. Por el resto de los hechos delictivos, el tribunal sumó la ejecución del decomiso de otros 5 millones de dólares y 4.174.697 de pesos, que deberán ser ajustados por inflación.

El juez Néstor Costabe Archivo

Adicionalmente, la ejecución de los decomisos abarca activos ubicados en el exterior. En Suiza, las autoridades solicitaron la transferencia de $907.202 dólares, invertidos en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, en el Banco Lombard Odier.

En Bahamas, se requirió la repatriación o transferencia de €2.981.646,12 euros de la cuenta 590201 del Banco CBH y €1.009.391,16 euros de la cuenta 590207 del mismo banco, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.

La sentencia también ordenó el recupero de los fondos obtenidos mediante la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander con matrícula LV–MBY y un Learjet con matrícula LV-BPL. Estos fueron depositados en cuentas del Banco de la Nación Argentina, y serán anotados a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son unos 4 millones de pesos.

El juez Costabel dispuso la inscripción de todos los bienes cautelados bajo la titularidad del máximo tribunal. Entre estos bienes hay desde departamentos hasta hoteles en El Calafate, Río Gallegos, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, estancias de miles de hectáreas, entre otros. Del total, 11 le pertenecen a Martín Báez.

Del mismo modo, se ordenó registrar la lista de inmuebles en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”.