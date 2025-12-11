La Justicia citó a declarar como acusada a Ornella Calvete, hija de uno de los presuntos jefes de la banda que operó en la Andis

La exfuncionaria Ornella Calvete fue llamada a indagatoria en una nueva ronda de citaciones ordenada hoy por la Justicia en la causa que nació con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo e investiga irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La mujer deberá presentarse en el juzgado de Sebastián Casanello el viernes de la semana próxima, al mediodía.

Ornella es hija de Miguel Ángel Calvete, que ya fue indagado y está acusado por la fiscalía de haber sido una pieza clave en la maniobra de presunto direccionamiento de compras y fraude dentro de la agencia. Está condenado y preso en el marco de otro proceso, por proxenetismo.

En un allanamiento al domicilio de Ornella Calvete la Policía secuestró cerca de 700 mil dólares y en conversaciones interceptadas por la Justicia, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. “Por si entran acá y me ven con mosssca”, aclaró.

Hasta el dictamen del fiscal Franco Picardi que reveló estos descubrimientos, Ornella fue directora de Desarrollo Regional y Sectorial en una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Tras el dictamen fue desplazada. Lo mismo ocurrió con su pareja, Javier Cardini, que era subsecretario en la misma cartera.

Junto con Ornella, el juez Casanello llamó a indagatoria a Diego Martín D’Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis y contaba con acceso al sistema de precios, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Miguel Angel Calvete.