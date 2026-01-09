La Justicia de Chaco falló contra la fundación del cura Molina: avaló que la provincia deje de subsidiarla

EL CALAFATE.- La Justicia avaló que el gobierno de Chaco deje de subsidiar a la Fundación Valdocco, que dirige el cura y diputado nacional kirchnerista por Santa Cruz Juan Carlos Molina.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó un fallo de primera instancia que había hecho lugar a un amparo de la fundación y había obligado al estado provincial a pagar sueldos a docentes y a mantener los subsidios estatales a una sede de la institución en el Chaco.

Alicia Kirchner y el cura Juan Carlos Molina, durante una visita de la entonces gobernadora a la Fundación Valdocco Mutti

Para Molina, la decisión responde a una “persecución política y racial”. El dirigente calificó a la sentencia judicial de arbitraria y acusó a las autoridades de abuso de poder.

El fallo avaló la decisión del gobierno provincial de suspender los aportes públicos a la fundación, en el marco de una causa que investiga el pago de salarios a docentes que no prestarían servicios efectivos y otros que percibirían doble remuneración, una en Chaco y otra en Santa Cruz.

La Cámara rechazó el amparo de la Fundación Valdocco por no haber acreditado ni acompañado con documentación respaldatoria los cargos docentes y detalló que solo aportaron papeles sobre siete maestros. Además, cuestionó que la institución se arrogara la representación de la comunidad wichi.

La controversia se originó luego que Molina fue denunciado por el gobierno de Chaco por irregularidades en el manejo de fondos públicos, algo similar a lo expuesto por el gobierno de Santa Cruz sobre la misma fundación que dirige el sacerdote kirchnerista y ahora diputado nacional.

Tanto en Chaco como en Santa Cruz detectaron la duplicación de sueldos en más de 70 docentes, incluido Molina como director.

El gobernador Leandro Zdero Prensa

En el caso de Chaco, el ministerio de Educación de esa provincia detectó irregularidades administrativas y pedagógicas en la Unidad Educativa de Gestión Privada 144, vinculada a Valdocco; entre ellas, la percepción de salarios simultáneos por parte de personas residentes en Santa Cruz y Chaco sin efectivo cumplimiento de tareas educativas en territorio chaqueño.

Según fuentes oficiales de Chaco, por mes pagaban más de 130 millones de pesos en sueldos a la fundación.

El camino del amparo

Valdocco presentó un amparo para evitar la suspensión de los fondos, que en primera instancia consiguió una respuesta favorable en los tribunales. Aquel fallo inicial ahora quedó revocado por otro de la Cámara, por lo cual el gobierno del radical Leandro Zdero no deberá continuar financiando la operatoria de la institución mientras se desarrolla la causa principal.

Tras conocerse el fallo, Molina criticó a la justicia chaqueña. “Ojalá sean tan rápidos con las causas de los más pobres, que están dando vuelta por ahí, y hagan justicia”, dijo. Explicó que si bien no suele responder a los agravios y operaciones, ahora lo hacía “por el sufrimiento de los pueblos originarios”. Dijo esto a través de un video difundido en sus redes.

En su descargo, el sacerdote aseguró que la resolución judicial se dictó “en tiempo récord”, confirmó que apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y dijo que de no obtener una respuesta favorable, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Dejan a la deriva a más de 150 niños y adolescentes wichi”, afirmó.

Molina sostuvo además que las decisiones administrativas del Ministerio de Educación chaqueño son ilegítimas y contradicen convenios vigentes entre Chaco y Santa Cruz, así como decretos que, según afirmó, reconocen a Valdocco como una casa de contención para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, remarcó que la fundación “no es una escuela privada, es una casa que tiene escuela”.

Luego de conocerse el fallo, el Secretario coordinador de Gabinete de Chaco, Livio Gutiérrez recordó que durante las inspecciones realizadas a la sede de la institución en junio y octubre, se constató la presencia de apenas diez personas trabajando, mientras que se transferían sueldos correspondientes a casi cien trabajadores.

Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, en Resistencia, Chaco Gob de Chaco

“Esto motivó a que desde el Ministerio de Educación se intime a la fundación a dar de alta a los docentes. Además, el nivel secundario y el nivel terciario no funcionaban, mientras el titular de la fundación hacía propaganda en Santa Cruz diciendo que era rector en el Chaco y era candidato a diputado nacional por esa provincia”, sostuvo Gutiérrez en declaraciones difundidas por el gobierno de Zdero.

Molina cuestionó a la actual ministra de Educación de Chaco, Sofía Naidenoff, por no haber concurrido a brindar informes de la situación de la escuela ante la legislatura chaqueña. “Ya fueron denunciados por abandono y extinción de pueblos originarios en el impenetrable chaqueño en el año 2007, cuando [Roy] Nikisch fue gobernador”, sostuvo.

La conexión con Santa Cruz

La Fundación Valdocco fue creada en Santa Cruz por Molina hace más de 20 años como un centro de recuperación terapéutica y con fines educativos para jóvenes en contexto de riesgo y marginalidad. Comenzó con un fuerte financiamiento estatal y donaciones. A partir de allí fue creciendo hasta fundar sedes en El Calafate, Chaco y hasta en Haití.

A finales del 2024, tras el cambio de color político en la provincia, el gobierno lo denunció por el manejo de fondos y luego, en un cruce de información entre las dos provincias, descubrieron el doble cobro de sueldos simultáneos de personal en ambas jurisdicciones.

A su vez, la administración del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, cuestionó que los montos de las partidas para alimentos que se enviaban no coincidían con el número de beneficiados y puso bajo examen los $500 millones mensuales que destinaban a la Fundación.

El fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó el amparo que había conseguido Molina estableció que la fundación debía informar el número real de beneficiarios.