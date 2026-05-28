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La justicia electoral autoriza a una ONG a recoger adhesiones online para impulsar leyes través de iniciativas populares

La Cámara Nacional Electoral habilitó a la ONG Plan País Argentina a registrar avales a través de una plataforma digital

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Los jueces de la Cámara Nacional Electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas
Los jueces de la Cámara Nacional Electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas

La Cámara Nacional Electoral autorizó una plataforma digital para que una ONG recolecte de adhesiones a proyectos de ley de iniciativa popular.

Se trata de la organización no gubernamental Plan País Argentina que podrá utilizar una plataforma digital para recolectar adhesiones en el marco de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular (24.747).

La herramienta permitirá que los ciudadanos firmen de manera electrónica el proyecto de ley que promueva la organización.

El sistema garantiza la identificación del firmante, la autenticidad de la firma, así como la trazabilidad e integridad de cada adhesión, con niveles de confiabilidad equivalentes o superiores a los del soporte papel.

La plataforma operará en forma complementaria a la recolección de firmas en soporte papel y fue habilitada en carácter de prueba piloto, bajo la supervisión permanente de los equipos técnicos del área informática del Tribunal.

En la resolución, la Cámara Nacional Electoral destacó que la iniciativa popular constituye un mecanismo de democracia semidirecta consagrado en el artículo 39 de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, que garantiza el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados.

Al respecto, el fallo firmado por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas señaló que la efectividad de ese derecho de rango constitucional no puede quedar condicionada por limitaciones instrumentales.

Dijeron que la plataforma digital se orienta a ampliar el acceso a los mecanismos de participación ciudadana directa, al dotarlos de una infraestructura tecnológica moderna, segura y verificable.

El tribunal destacó que siempre tuvo un rol activo en la modernización de los procedimientos electorales y que, especialmente en materia de iniciativas legislativas, ya había adoptado otras medidas.

La resolución judicial está orientada a la búsqueda de una innovación tecnológica al servicio de los valores democráticos.

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