Sergio Schoklender amplía su indagatoria en el juicio por Sueños Compartidos: “Jamás se desvió un centavo”

Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables de Misión Sueños Compartidos, el programa de viviendas públicas que fue instrumentado por Las Madres de Plaza de Mayo durante el kirchnerismo, amplía su indagatoria en el juicio oral que revisa desvíos millonarios y fraude al Estado.

“Fue realmente el único desarrollo de obra publica intachable, en donde jamás se desvió un centavo”, dijo Schoklender respecto al programa.

“Mi estándar de vida cuando comenzó Sueños Compartidos cayó en picada -se defendió-. La cantidad de dinero y de recursos personales que fui poniendo para sostener la estructura era descomunal. Hasta dos aviones puse. Los compre con fondos propios”.

“Tuve uno de los estudios jurídicos más importantes, tuve varias empresas, me dediqué a un montón de emprendimientos, tecnológicos y comerciales y casi todo lo puse al servicio de este proyecto porque creía en él”, siguió, guiado por un ayuda memoria que tenía en su mano.

A Sergio Schoklender, que fue apoderado de la fundación Madres en el periodo, se lo acusa de desviar junto a su hermano Pablo más del 23% del presupuesto destinado al programa de viviendas. Una suma que superaba en ese momento los 200 millones de pesos.

Se lo vincula a una red de empresas que canalizaron esos fondos. Meldorek S.A, una de ellas, compró aviones y vehículos de lujo, como una Ferrari, y de la cual Schoklender adquirió el 90% de las acciones.

En marzo, cuando fue indagado en el juicio, responsabilizó a la fallecida Hebe Bonafini de poner los fondos del programa al servicio de la política y la militancia kirchnerista. “No era capaz de decirle que no a los pedidos de Néstor y Cristina Kirchner”, sostuvo.

“Mientras yo iba por más escuelas y viviendas, ella estaba tan cooptada por el kirchnerismo que empezamos a gastar mucho en actos y movilizaciones para toda esa runfla y el dinero se acabó“, dijo.

Además de Sergio y Pablo, ligados al manejo del programa dentro de la fundación; sentados en el banquillo están los exfuncionarios Julio de Vido, José López-detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros.

Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en noviembre de 2022.

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