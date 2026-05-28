Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos y tensiones en el oficialismo
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Un poder inesperado cubre la ausencia opositora
El gobierno de Javier Milei no se sostiene en una aprobación mayoritaria. En estudios de opinión como el de Hugo Haime recibe el apoyo de 33% de los consultados. Pero 53% se declara opositor. Sin embargo, ese desbalance no se proyecta sobre el sistema político.
La Libertad Avanza no está expuesta al desafío de una oposición competitiva.
Todavía no apareció el líder o la agrupación que ofrezca una alternativa creíble capaz de politizar la disidencia y el desencanto.
Ritondo aseguró que Milei se equivoca cuando critica al Pro: “Alguien le hace mal el libreto”
El diputado nacional de Pro Cristian Ritondo cuestionó al presidente Javier Milei por criticar y adjudicarle al partido comandado por Mauricio Macri supuestas leyes que se sancionaron en el gobierno del expresidente. “Alguien le hace mal el libreto”, disparó. Además, se refirió al desgaste que sufre el oficialismo por las acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito que pesan sobre Manuel Adorni.
“Si Milei le tiene confianza, él lo tiene que ratificar. Pero lo que es cierto es que todos los ruidos hacen mal a la gestión”, sostuvo Ritondo al momento de analizar la situación del actual jefe de Gabinete.
En un mes con fuerte mejora en coparticipación, Santilli y “Lule” Menem se reunieron con Sáenz
CÓRDOBA.- El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su ronda de reuniones con gobernadores aliados a la Casa Rosada. Este miércoles fue el turno del salteño Gustavo Sáenz y del encuentro también participó el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Más allá de su cargo institucional, “Lule” Menem cumple el rol de armador político. Fue el encargado de tejer alianzas y construir la estructura de La Libertad Avanza (LLA) y por el papel político que juega está en el centro de disputas internas.
Sáenz insiste: el gobernador de Salta reclamó a Caputo por obras incumplidas y provisión de gas
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a reclamar este miércoles al gobierno nacional por compromisos incumplidos para obras. Después de haber sido recibido el 6 de mayo por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario provincial se reunió en esta oportunidad con el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Le planteé nuevamente el cumplimiento de los compromisos asumidos con los salteños y la demora en los pagos a las empresas para que continúen obras estratégicas para el desarrollo de Salta”, explicó Sáenz desde sus redes sociales.
Funcionarios de Trump elogiaron al Gobierno y dieron nuevas señales de sintonía en un evento en Washington
WASHINGTON.- Un evento en la embajada argentina en esta capital para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo fue el escenario este miércoles de una nueva muestra de sintonía entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, en la que funcionarios del gobierno republicano destacaron al país como un “socio fundamental” en materia de seguridad hemisférica y que las reformas del líder libertario “están funcionando”.
Luego de un discurso de presentación del embajador argentino, Alec Oxenford, ante más de 300 invitados en la sede diplomática sobre la avenida New Hampshire, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, Gregory LoGerfo, sostuvo que bajo el liderazgo de Trump “Estados Unidos impulsa una política exterior que fortalece las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica”, y que la Argentina “es un socio fundamental en este esfuerzo”.
En medio de la guerra tuitera entre caputistas y karinistas, Javier Milei recibió al influencer Iñaki Gutiérrez
El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la quinta de Olivos al joven influencer Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de manejar su cuenta de la red social TikTok.
Gutiérrez trabaja con el líder de La Libertad Avanza (LLA) desde hace años y fue una de las piezas clave del equipo digital de Milei durante la campaña electoral de 2023. Sin embargo, apenas el economista libertario llegó a la Casa Rosada, el joven tuvo cortocircuitos con los funcionarios del área de comunicación que responden al asesor Santiago Caputo. Marginado por los tuiteros que lidera el consultor -limitaron sus funciones-, Gutiérrez cultivó un segundo plano, pero siguió hablando con frecuencia con el Presidente. De hecho, Milei lo mantuvo como community manager en TikTok. En enero, después de que su pareja Eugenia Rolón chocara contra un poste en Mar del Ajó y fuera detenida por haber manejado alcoholizada, el influencer generó polémica cuando dijo que el “70% de los habitantes de las villas” eran “extranjeros” y propuso “echarlos”. No respaldó su afirmación con ningún dato oficial o informe de un organismo público.
Kicillof confirmó que arma una coalición más amplia que el peronismo para enfrentar a Milei: hoy recibió a intendentes radicales y aliados
LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof recibió este miércoles a intendentes radicales y de distintas tribus del PJ en la Casa de Gobierno. El acto formal fue la firma de convenios por $4019 millones de Provincia Leasing, la línea de créditos para bienes de capital destinada a pymes y municipios, pero la mira está puesta en 2027: el mandatario busca construir una coalición más amplia que el peronismo para derrotar a Javier Milei.
“Se están llevando a cabo conversaciones para formar una coalición peronista que también pueda incluir a políticos de partidos opuestos a Milei”, le dijo el mandatario a la agencia Reuters antes de iniciar la reunión con los intendentes.
Manuel Adorni demora su declaración jurada y la presentaría la semana próxima
Señalado e investigado en la Justicia por el crecimiento de su patrimonio y su tren de vida desde que asumió en la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su declaración jurada durante los primeros días de junio. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes muy cercanas al funcionario que es investigado por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito.
A comienzos de este mes, cuando el propio presidente Javier Milei, aludió a que Adorni “ya tiene los números”, cerca del funcionario habían insinuado que la fecha de presentación sería alrededor del 31 de mayo, fecha del primer vencimiento ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esa fecha se postergó ahora una semana más, según fuentes de la Casa Rosada.
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