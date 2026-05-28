Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos y tensiones en el oficialismo

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la quinta de Olivos al joven influencer Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de manejar su cuenta de la red social TikTok.

Gutiérrez trabaja con el líder de La Libertad Avanza (LLA) desde hace años y fue una de las piezas clave del equipo digital de Milei durante la campaña electoral de 2023. Sin embargo, apenas el economista libertario llegó a la Casa Rosada, el joven tuvo cortocircuitos con los funcionarios del área de comunicación que responden al asesor Santiago Caputo. Marginado por los tuiteros que lidera el consultor -limitaron sus funciones-, Gutiérrez cultivó un segundo plano, pero siguió hablando con frecuencia con el Presidente. De hecho, Milei lo mantuvo como community manager en TikTok. En enero, después de que su pareja Eugenia Rolón chocara contra un poste en Mar del Ajó y fuera detenida por haber manejado alcoholizada, el influencer generó polémica cuando dijo que el “70% de los habitantes de las villas” eran “extranjeros” y propuso “echarlos”. No respaldó su afirmación con ningún dato oficial o informe de un organismo público.