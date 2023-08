La justicia electoral retiró tres listas que iban a competir en las PASO de la Ciudad por el Congreso y la Presidencia

escuchar

La jueza federal con competencia electoral María Servini retiró las listas de tres agrupaciones que iban a participar en las PASO de este domingo con candidatos para la Presidencia y el Congreso. Las boletas en cuestión no estarán presentes en los cuartos oscuros de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de las boletas del Partido Fe del distrito capital, que llevaba tres listas para diputados nacionales; y del partido Proyecto Joven y la Alianza Liber.ar, ambos en el orden nacional y que también iban con tres listas de candidatos presidenciales. La jueza fundamentó la decisión en que las tres agrupaciones incumplieron con la presentación de 20.000 boletas, dentro de los plazos previstos, para distribuirlas en las 7326 mesas que se habilitarán en la ciudad de Buenos Aires.

En su fallo, Servini advierte sobre la proliferación de partidos y listas que obtienen con su presentación un rédito económico por el dinero que reciben del Estado por participar en las elecciones. “Tan grande ha sido esta proliferación de listas electorales, que resulta llamativa la cantidad de precandidatos propuestos por agrupaciones políticas que no registran antecedentes de tener un caudal de votos que lo justifique, y que no cuentan con referentes de conocimiento masivo como para explicar la existencia real de una competencia interna, lo que ha motivado su repercusión en los medios de comunicación masiva, que se han hecho eco de esta novedosa y masiva voluntad de postular precandidatos”, dice el texto de la magistrada.

La boleta de Mempo Giardinelli por el Proyecto Joven

Y a continuación plantea que “corresponde resolver la situación planteada en consideración a que las agrupaciones de referencia no han acompañado la cantidad de boletas necesarias para la votación, habiendo arrimado una cantidad de paquetes de boletas menor al requerido, y que resulta insuficiente para distribuir, tanto en la totalidad de las 7326 mesas de votación, como en las bolsas de contingencia previstas ante el faltante de boletas, que deben ser distribuidas en las distintas Comisarias que serán asiento del personal de este Juzgado el día del comicio”.

El Partido Fe llevaba tres listas de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezadas por Facundo Luciano Bertón, Ariel Gustavo Mairena y Leandro Ezequiel Masuccio. Liber.ar presentó tres listas de candidatos presidenciales con Nazareno Etchepare, Julio Bárbaro y Ramiro Vasena. Por su parte, Proyecto Joven postuló tres fórmulas presidenciales, una encabezada por el escritor Mempo Giardinelli, otra de Martín Miguel Ayerbe y la tercera de Reina Xiomara Ibánez, primera candidata transexual a la Casa Rosada. Todos quedaron fuera de carrera en la ciudad de Buenos Aires.

La boleta de Julio Bárbaro por el Frente Liber.AR

La jueza Servini advirtió que debido a la proliferación de los partidos su tribunal y la Cámara Nacional Electoral adoptaron algunas medidas sobre el control y uso de los fondos que reciben estos partidos mas pequeños. Así las cosas, se los obliga a informar las imprentas que realizaran la impresión de las boletas, los pagos realizados, que acompañen la documentación y le pidieron a las provincias que informen qué agrupaciones políticas presentaron boletas para cargos nacionales y que cantidad acompañaron.

La Justicia puso en evidencia que están ante dos situaciones producidas por los partidos mas chicos: por un lado, no presentaron las boletas necesarias para cubrir las urnas de las mesas porteñas y, por el otro, con ese incumplimiento no pudieron acreditar fehacientemente que hubieran usado los fondos recibidos para imprimir boletas, ya que no las acompañaron.

Reina Ibañez se presenta como precandidata por el Proyecto Joven

El resto de al agrupaciones, dijo Servini, entregaron en tiempo y forma lo requerido, “por lo se advierte causa justificada para el incumplimiento producido por las entidades en falta, frente al cumplimiento de los demás”. Máxime, enfatizó, cuando la cercanía de las elecciones hace imposible darle a los partidos incumplidores una nueva prórroga. “Lo avanzado del cronograma electoral hace imposible detener cuestiones operativas y de logística, a la espera de que las agrupaciones en cuestión decidan y demuestren su voluntad real de participar” en los comicios.